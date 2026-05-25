俄羅斯三度動用「榛樹」中程飛彈攻烏 射程、威力與速度大解密

俄羅斯在對烏克蘭的戰爭中，已3度使用具備核武投射能力的「榛樹」彈道飛彈。（法新社檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕俄羅斯在對烏克蘭的戰爭中，已3度使用具備核武投射能力的「榛樹」（Oreshnik）彈道飛彈。根據克里姆林宮的說法，這是一種無法被攔截的「最先進」武器。

法新社報導，烏克蘭軍方表示，這枚中程飛彈24日擊中大基輔地區城鎮比拉撤華（Bila Tserkva）的一處未公開地點。當地官員指出，今年1月初，這款極音速飛彈擊中烏克蘭西部利維夫州（Lviv）的一處大型天然氣儲存庫。

莫斯科表示，這款以俄語「榛樹」命名的飛彈，是於2024年首次發射，當時攻擊烏克蘭城市第聶伯羅（Dnipro）的一家工廠。在這3次打擊中，該飛彈皆未搭載核彈頭。

請繼續往下閱讀...

俄羅斯表示，「榛樹」是一款中程飛彈，意味著它可以擊中3000公里至5500公里外的目標。掌管俄國核武庫與洲際彈道飛彈計畫的俄羅斯戰略火箭軍（Strategic Rocket Forces）司令卡拉卡耶夫（Sergei Karakayev）曾表示，「榛樹」可打擊「整個歐洲」的目標。

俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）的重要盟友、白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）表示，「榛樹」已被部署在其與北大西洋公約組織（NATO）東翼接壤的國家境內。莫斯科隨即宣布該飛彈系統已「投入戰鬥值勤」。

烏克蘭表示，該飛彈是從俄羅斯南部城市伏爾加格勒（Volgograd）附近的卡普斯京亞爾（Kapustin Yar）靶場發射。

普廷在2024年表示，「榛樹」可配載「數十個彈頭，且為具備導引功能的彈頭」；飛彈本身不會造成大規模毀滅，因為「沒有核彈頭，意味著使用後不會有核污染」。然而，軍事專家指出，「榛樹」確實可配備核彈頭。

普廷聲稱，該飛彈的破壞性元素可達到接近太陽表面的溫度，「因此，爆炸中心的所有東西都會碎裂成分子、基本粒子，基本上化為塵埃。」該飛彈「甚至可以打擊受到高度保護且位於地底深處的目標」。

在2024年「榛樹」首次打擊第聶伯羅的現場，法新社觀察到破壞情形有限，僅有1棟建築物的屋頂被掀翻，樹木被燒焦。烏克蘭官員也表示，僅有有限的破壞，表明它當時配備的是假彈頭。當地居民則說，在空襲期間聽到「地獄般的噪音」，並看到明亮的閃光。

普廷聲稱，現代防空系統「不可能」攔截「榛樹」，因為它以10馬赫（或每秒2.5至3公里）的速度進行攻擊。專家表示，該飛彈能以極音速飛行，但無法像典型的極音速飛彈那樣，進行機動閃避。

波蘭國際事務研究所（PISM）分析師皮奧特羅夫斯基（Marcin Andrzej Piotrowski）在2024年表示，與其他中程和洲際彈道飛彈一樣，「榛樹」的彈頭進入大氣層，並以極音速抵達目標。但在首次攻擊後，「與極音速武器不同的是，『榛樹』的彈頭沒有在極音速下進行任何機動，而這種機動原本會增加反飛彈防禦系統運作的難度。」

普廷在2024年強調，「榛樹」不是「舊蘇聯系統的現代化版本」，而是一種「現代、最先進」的裝置。五角大廈則將「榛樹」描述為一款基於俄羅斯RS-26「邊界」（Rubezh）洲際彈道飛彈所開發的「實驗性」飛彈。

卡拉卡耶夫指出，這款飛彈是一種「陸基中程系統」，是根據普廷在2023年7月下達的命令所建造的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法