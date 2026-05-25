俄軍動用極音速飛彈「榛果樹」 分導式彈頭轟炸瞬間曝光

網路上流傳影片清楚拍到「榛果樹」分導式彈頭傾洩而下的畫面。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯24日凌晨對烏克蘭首都基輔及周邊地區發動大規模的飛彈與無人機攻擊，甚至動用攜帶核子彈頭的極音速飛彈「榛果樹」（Oreshnik），俄軍頻繁轟炸基輔的攻擊畫面也隨之曝光，網路上流傳的影片也清楚拍到「榛果樹」分導式彈頭傾洩而下的畫面。

俄羅斯24日凌晨對基輔及周邊地區發動大規模的飛彈與無人機攻擊，甚至動用可攜帶核子彈頭的極音速飛彈「榛果樹」。（法新社）

綜合外媒報導，烏克蘭空軍指出，俄國這波夜襲出動600架無人機與發射90枚飛彈；烏國防空部隊攔截其中549架無人機與55枚飛彈。烏國地方官員表示，這波攻擊在基輔市造成2死56傷，以及在基輔周邊地區造成2死9傷。

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俄軍「榛果樹」飛彈射程可達5500公里，且「榛果樹」飛彈本身配備分導式彈頭，使得攔截難度更高。由英國政府資助的資訊韌性中心（Centre for Information Resilience）研究員柯林斯（Rollo Collins），俄軍極音速飛彈「榛果樹」此次在攻擊時，分導式彈頭似乎達到36個。

此次俄軍動用「榛果樹」飛彈，是自從2022年2月下旬全面入侵烏克蘭以來，第三度對烏克蘭使用「榛果樹」飛彈。烏克蘭總統澤倫斯基表示，這枚飛彈墜落在基輔以南約100公里的比拉撤華（Bila Tserkva）附近，並補充說：「他們真的瘋了。俄羅斯絕不能因此逍遙法外，這點非常重要。」

???????????????????? Russia just fired two Oreshnik missiles at the Kyiv region, and the rarity alone tells you how serious this is...



The Oreshnik is a nuclear capable hypersonic IRBM that carries multiple independently targeting warheads and is almost impossible to intercept.



Footage… https://t.co/QYLVwOvaE8 pic.twitter.com/87999BI92X — Mario Nawfal （@MarioNawfal） May 24, 2026

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