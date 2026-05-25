中東戰事消耗半數庫存 美擴建THAAD廠年產能提高至400枚

「終端高空防禦系統」（THAAD）發射攔截飛彈。（法新社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍與盟友在中東與俄烏戰事中的攔截飛彈消耗量，在五角大廈引發了對彈藥儲備的焦慮。美國軍工巨頭洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）已於阿拉巴馬州特洛伊（Troy）動工興建新型飛彈生產中心，預計將「終端高空防禦系統」（THAAD，又稱薩德系統）防空飛彈的年產量從目前約96枚提升至400枚，增幅超過4倍。

根據《Army Recognition》報導，這座位於阿拉巴馬州的新廠房面積約8萬7000平方英尺（約8080平方公尺），除THAAD攔截彈外，也將同步生產下一代反飛彈攔截器（NGI）。洛馬表示，整體飛彈產能擴建計畫為其90億美元（約2848億台幣）投資項目之一，預計將持續執行至2030年。

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這項擴產動作背後是美方迫切的補庫存壓力。根據美國媒體《華盛頓郵報》日前披露的五角大廈評估數據，美軍在先前以色列與伊朗的衝突期間，曾一口氣發射超過200枚THAAD防空飛彈。《華盛頓郵報》引述五角大廈評估指出，這項消耗量約相當於美軍現有THAAD攔截彈庫存的一半。

150公里高空動能截擊 防空網自關島、南韓延伸至中東

THAAD是美軍現役高空反飛彈系統，主要用於攔截短程、中程與部分中長程彈道飛彈。系統採用無裝藥的動能撞擊技術（Hit-to-kill），在大氣層內外的150公里高空，直接以高速撞擊摧毀來襲目標。這款系統目前已部署至關島、南韓與以色列等地，成為美軍區域飛彈防禦的重要骨幹。美軍目前正重新調整防空系統配置，避免高價攔截彈被大量消耗於低成本目標。

目前這項產能擴建計畫正由洛馬進行供應鏈協調，預計相關廠房建設將在2030年以前完成。美國陸軍與各盟國後續的防空飛彈交付時程，將依據該廠房的實質產能進行校準。

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