共軍翻修軍事理論代表沒有要打仗 湯廣正：1到2年內武力犯台機率低

中國領導人習近平前年與中國解放軍將領會面情形。（歐新社檔案照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國今年3月正式啟用「軍事理論工作條例」並全面改革其軍事理論發展體系，連帶對於共軍作戰概念還有教範準則也很有可能會有所調整。對此，臺灣國防研究倡議共同創辦人湯廣正指出，此舉顯示中共高層坦承解放軍當前的整備狀況尚未到位，短期1到2年內以武力入侵台灣的機率大幅降低。

自由時報最新一集軍事節目《台海情勢簡報室》近日上線，湯廣正分析，中國「軍事理論工作條例」內容有五大主軸，分別是管理體制、內容與編制發布程序、全流程管理鏈路、軍事理論成果、還有支援保障基礎等。

他表示，中國頒布此條例顯示，中國領導人習近平和共軍一邊理解，也願意承認解放軍整備還沒到位，因此要繼續強化軍事作戰和更深層的軍事理論發展，部隊基層的消化需要相當長的時間。

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湯廣正強調，短期來說，中國可能至少在未來1到2年還沒有要進行作戰的規劃，因此不太可能在近期以武力入侵台灣。

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