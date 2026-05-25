廉價機群消耗昂貴防空飛彈 美軍測試非一次性空中攔截器

美國陸軍測試中的IonStrike低成本無人機攔截系統。美軍近年因俄烏與中東戰場大量出現廉價無人機，正加速發展可重複使用的低成本防空攔截方案。（圖：Defence Blog）

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對廉價自殺無人機大量消耗昂貴防空飛彈的戰場現實，美國陸軍近日測試一款名為「IonStrike」的新型低成本無人機攔截系統。這款攔截器可在飛行途中取消攻擊、重新鎖定其他目標，試圖降低美軍在高密度無人機攻擊下的防空成本。

根據軍事網站《Defence Blog》報導，這項測試由美國陸軍航空與飛彈中心（AvMC）與軍工企業Iontra合作進行。測試期間，IonStrike成功攔截多架模擬敵軍的小型無人機。

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與傳統防空飛彈不同，IonStrike並非一次性武器。系統可在接近目標後中止攻擊，重新搜尋其他空中目標，並再次投入攔截。這代表同一架攔截器在特定情況下，可連續執行多次攔截任務。

這類設計主要因應近年戰場上大量廉價無人機帶來的消耗壓力。俄烏戰爭與中東衝突中，數百至數千美元等級的自殺無人機，往往迫使防守方發射價格高出數十倍甚至數百倍的攔截飛彈。

近年包括「見證者」（Shahed）攻擊無人機、FPV第一人稱視角無人機與商規改裝機大量投入戰場，使傳統防空系統面臨新的成本問題。美軍與北約近年已多次承認，高價防空飛彈長期用於攔截廉價低空目標，將快速消耗庫存與預算。

IonStrike屬於近程低成本攔截方案，主要用於對付低空慢速飛行器。系統結合雷達與光電感測器，可在短時間內辨識、追蹤並接近小型無人機，再以撞擊方式完成攔截。

相較於愛國者（Patriot）與NASAMS等中長程防空系統，這類小型攔截器更強調大量部署與快速反應，目的是在敵方無人機接近重要設施前，先於低空實施消耗攔截。

美軍加速建立分層反無人機網 低成本攔截器成新方向

隨著無人機大量改變現代戰場，美軍近年持續擴大反無人機系統測試，包括微波武器、雷射系統與可重複使用攔截器。美國軍方目前正嘗試建立「分層式反無人機網」，由高階防空系統攔截彈道飛彈與高速目標，低成本攔截器則專門應對低空無人機群。

目前IonStrike仍處於測試與驗證階段，美國陸軍尚未公布正式部署時程與採購數量。相關測試與性能評估仍持續進行中。

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