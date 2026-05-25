不畏國防預算攻防 海鯤號潛艦現身碼頭將展開耐航測試

海鯤號不受政治紛擾影響，持續推進海測進程。（記者李惠洲攝）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕國造潛艦海鯤號（舷號SS-711）本月5日、6日完成操雷射擊驗證後，8日移泊台船大塢調校，今（25）日上午再度現身移泊至91號碼頭。海鯤號將展開關鍵的耐航及跨夜測試，未料這段「閉關」優化調校期間，國民黨立委馬文君提案100%凍結後續艦籌建預算119.5億元，引發國防預算攻防，台船亦已宣告，海鯤號具有戰力，下半年達成交艦海軍目標。

台船突然操作起重機，疑為阻擋拍攝角度。（記者李惠洲攝）

海鯤號上午移出大塢，靠泊在台船91號碼頭，可見台船及軍方人員在甲板上作業忙碌，台船一度操作起重機擋住海鯤號，令人懷疑是為了阻擋媒體拍攝某個角度。據稱，海鯤號今日不會出海測試，將調校後持續推進測試進程，不受國防預算紛紛擾擾影響。

立委馬文君提案刪除「無人載具前瞻技術多元整合開發計畫」，並凍結「潛艦國造第三階段後續艦籌建」預算，台船工會揚言上街抗議，為避免衝擊選情，國民黨籍高雄市長參選人柯志恩緊急聲稱，已安排台船工會這週與藍委見面溝通。

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台船及軍方人員在甲板上忙碌作業。（記者李惠洲攝）

一名台船基層員工私下表示，希望不要把國防自主國家安全當成政治鬥爭的工具，畢竟無論哪一黨執政都必須把國家安全列為首要目標，沒有國防就沒有國家安全可言。他說，潛艦自製還有後續維修問題，不能只靠外國技術，否則以後的維修費用將會被予取予求。

台船指出，潛艦具備匿蹤與魚雷強大破壞力的特性，及水下抗電磁脈衝（EMP）威脅的能力，扮演致命伏兵角色；在反封鎖、反登陸時可用於牽制、阻滯敵整個艦隊，也能有效嚇阻、防止航艦戰鬥群進入我東部海域；無人載具則是利用低成本、匿蹤且數量龐大的特性，對來犯敵艦產生飽和攻擊與消耗彈藥的效果，兩者都是以極高的不對稱資源比例，阻止來犯的敵艦。

海鯤號移出台船大塢，將靠泊91號碼頭持續調校。（記者李惠洲攝）

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