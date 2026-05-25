港口貨櫃變身飛彈艙 以色列公布母艦拖小船分散式船隊

以色列航太工業（IAI）公布「鑽石系統」（Diamond）概念圖。畫面顯示多艘小型船隻透過網路與中央母艦連結，組成分散式海上作戰編隊。（圖取自IAI）

〔編譯陳成良／綜合報導〕港口最常見的標準貨櫃，吊裝上船即可變成發射飛彈的防空武裝庫。根據軍事媒體《Breaking Defense》報導，以色列航太工業（IAI）公布名為「鑽石系統」（Diamond）的新型海戰概念。該技術不依靠造價高昂的全新作戰艦艇，而是將武器與感測器直接塞進貨櫃，裝配在現有船隻的甲板上。

這項概念的核心是將各式武器塞進標準尺寸的商用貨櫃。根據IAI公布的宣傳影片，貨櫃內部可裝載Barak MX防空飛彈、藍矛（Blue Spear）巡弋飛彈，或是哈洛普（Harop）自殺無人機，艙蓋掀開即可朝天發射。

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這相當於將一艘主力作戰艦艇的武器庫化整為零，塞進幾十個貨櫃，用起重機吊運到任何一艘船上就能開火。這種作法避開了耗時數年的改裝程序，能在數小時內快速增加原有船艦的防空與打擊能力。

新系統的另一項重點在於改變了以往大型主力艦單打獨鬥的模式。由於現代中大型軍艦的甲板空間與剩餘酬載極其有限，以色列軍工企業改提出「一艘指揮母艦帶領多艘無人衛星小船」的配置。

在這種配置下，雷達偵測、飛彈防空、自殺無人機攻擊等不同功能，分散到不同的便宜小船上。所有小船透過無線網路與母艦連結，由母艦統一指揮發射。即便其中一艘小船在衝突中遭擊毀，整支隊伍依然能保有其餘的偵測與防空能力。

近年紅海與黑海衝突，已暴露大型軍艦在面對低成本無人載具時的壓力。這種分散式思維能降低海軍建軍成本，避免將所有精密感測器與火力集中於單一高價值目標上。

IAI太空與飛彈部門總經理巴列夫（Guy Barlev）指出，現代海戰已轉向更具彈性的網路化結構，海軍不需要再完全依賴高昂的艦隊擴建計劃。IAI發布的模擬畫面中，裝載飛彈的貨櫃船鎖定了俯瞰關鍵水道的防空飛彈陣地，畫面中的地理環境與伊朗控制的荷姆茲海峽高度相似。

目前該系統仍處於技術概念發表階段，後續的實體模組展示與聯網測試預計將於即將開幕的國際防務展中陸續公開。

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