自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

中國「渤海怪獸」首現武器掛架 最快1小時可跨台海

2026/05/25 14:54

社群媒體流傳的中國大型地效飛行器「渤海怪獸」原型機畫面。最新曝光影像顯示，其機翼下方已增設外部武器掛架。這類載具主要依靠超低空貼海飛行，可在雷達低視界下進行高速跨海機動。（圖擷取自社群媒體影片）社群媒體流傳的中國大型地效飛行器「渤海怪獸」原型機畫面。最新曝光影像顯示，其機翼下方已增設外部武器掛架。這類載具主要依靠超低空貼海飛行，可在雷達低視界下進行高速跨海機動。（圖擷取自社群媒體影片）

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國神秘大型貼海飛行器「渤海怪獸」（Bohai Sea Monster）近日再度曝光，最新照片顯示，「渤海怪獸」機翼下方首次出現4處外部武器掛架，引發外界對其可能武裝化的關注。這款能以超低空高速掠海飛行的載具，被認為可能與台海或南海快速突擊任務有關。

軍聞網站《Defence Blog》分析指出，台灣海峽最窄處約180公里，若此類載具有實戰部署能力，預估約1小時內即可完成跨海機動，並以貼海飛行方式，降低被雷達提早偵獲的機率。防務分析機構「Grey Dynamics」分析認為，該載具也可用於南海人工島礁之間的兵力與防禦物資快速調度，強化中國在太平洋地區的反介入能力。

這款在近一年前首次出現在渤海碼頭，因其巨大且怪異外型而被稱為「渤海怪獸」的原型機，最新流傳的照片顯示，左右兩側機翼下方各增設了2處、共計4處的外部掛架。純粹用於後勤運輸的載具通常不需配置此類掛架，外界因此開始關注其可能的武裝用途。這種掛架通常用於掛載飛彈、炸彈或精準導引武器，其出現在原型機上，顯示開發方向已出現轉變。

這款載具屬於「地效飛行器」（ekranoplan），運作原理是利用機翼與水面之間產生的氣流墊，在距離海面僅數公尺的高度高速滑行。這相當於一種飛行速度遠高於登陸艇與一般艦艇、卻主要依靠超低空貼海飛行的掠海載具，並能降低遭水雷與潛艦威脅的風險。

新照片一改外界先前的推測，顯示該載具配備4具渦輪螺旋槳發動機，而非噴射引擎，整體構型更接近海上巡邏機。

這種設計讓外界聯想到冷戰時期蘇聯的「裏海怪獸」（Caspian Sea Monster）。美國目前也有類似的研發項目，例如波士頓新創公司REGENT Craft正在開發多款自主無人或有人駕駛的「海上滑翔者」（Seaglider），以每小時約300公里的速度，進行貼海後勤運輸。不過，從碼頭測試的原型機到真正形成戰鬥力，通常仍需要數年的測試與驗證。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中