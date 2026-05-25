中國「渤海怪獸」首現武器掛架 最快1小時可跨台海

社群媒體流傳的中國大型地效飛行器「渤海怪獸」原型機畫面。最新曝光影像顯示，其機翼下方已增設外部武器掛架。這類載具主要依靠超低空貼海飛行，可在雷達低視界下進行高速跨海機動。（圖擷取自社群媒體影片）

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國神秘大型貼海飛行器「渤海怪獸」（Bohai Sea Monster）近日再度曝光，最新照片顯示，「渤海怪獸」機翼下方首次出現4處外部武器掛架，引發外界對其可能武裝化的關注。這款能以超低空高速掠海飛行的載具，被認為可能與台海或南海快速突擊任務有關。

軍聞網站《Defence Blog》分析指出，台灣海峽最窄處約180公里，若此類載具有實戰部署能力，預估約1小時內即可完成跨海機動，並以貼海飛行方式，降低被雷達提早偵獲的機率。防務分析機構「Grey Dynamics」分析認為，該載具也可用於南海人工島礁之間的兵力與防禦物資快速調度，強化中國在太平洋地區的反介入能力。

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這款在近一年前首次出現在渤海碼頭，因其巨大且怪異外型而被稱為「渤海怪獸」的原型機，最新流傳的照片顯示，左右兩側機翼下方各增設了2處、共計4處的外部掛架。純粹用於後勤運輸的載具通常不需配置此類掛架，外界因此開始關注其可能的武裝用途。這種掛架通常用於掛載飛彈、炸彈或精準導引武器，其出現在原型機上，顯示開發方向已出現轉變。

The clearest images so far of the WIG craft prototype still under development. Notice the four pylons under the wings for carrying weapons externally. The new WIG is expected to boost china’s amphibious assault capability pic.twitter.com/9YYaJ9vjnx — Dan The Man （@tong96083420） May 24, 2026

這款載具屬於「地效飛行器」（ekranoplan），運作原理是利用機翼與水面之間產生的氣流墊，在距離海面僅數公尺的高度高速滑行。這相當於一種飛行速度遠高於登陸艇與一般艦艇、卻主要依靠超低空貼海飛行的掠海載具，並能降低遭水雷與潛艦威脅的風險。

新照片一改外界先前的推測，顯示該載具配備4具渦輪螺旋槳發動機，而非噴射引擎，整體構型更接近海上巡邏機。

這種設計讓外界聯想到冷戰時期蘇聯的「裏海怪獸」（Caspian Sea Monster）。美國目前也有類似的研發項目，例如波士頓新創公司REGENT Craft正在開發多款自主無人或有人駕駛的「海上滑翔者」（Seaglider），以每小時約300公里的速度，進行貼海後勤運輸。不過，從碼頭測試的原型機到真正形成戰鬥力，通常仍需要數年的測試與驗證。

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