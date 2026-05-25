限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
漏網鏡頭》直擊海鯤號潛艦出沒！ 岸邊起重機吊掛「這些」上艦
海鯤號移泊過程出現插曲，工作人員以吊掛方式返回艦上。（記者李惠洲攝）
〔記者李惠洲／高雄報導〕國造潛艦海鯤號（舷號SS-711）5月初完成操雷射擊驗證後，今（25）日上午再度現身，從台船大塢移泊到91號碼頭，今日上午10點左右，台船岸邊的平動式起重機突然吊掛鐵籠至海鯤艦上，究竟這鐵籠內裝載著什麼，需要動用岸邊起重機吊掛，難道是精密儀器或機械設備？
海鯤號移泊過程出現插曲，工作人員以吊掛方式返回艦上。（記者李惠洲攝）
隨著鐵籠緩緩放置在海鯤甲板上，透過鏡頭不斷拉近後發現，原來吊掛的神秘物品，竟然是一箱箱的「水」。可見台船人員陸續從鐵籠將水搬運下來後，將部分的水搬運至船艙內，另外留一箱水放在甲板上，發放給辛苦的工作人員。
海鯤號上午再度現身將，移泊前台船利用平動式起重機吊掛一箱箱的裝水至海鯤艦甲板上。（記者李惠洲攝）
接著今日上午11點左右，岸邊起重機再度吊掛鐵籠至海鯤號上，這次載運的是兩位工作人員，由於當時海鯤號已經被拖船緩緩推入海面上，還沒上船的工作人員，只能透過吊掛方式回到海鯤艦上，也形成國造潛艦意外的插曲。