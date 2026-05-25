國軍三個作戰區無人機大隊 陸軍證實4月已全數編成

Altius-600無人機。（彭博檔案照）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕民進黨立委陳俊宇今日在立法院關切，陸軍各作戰區無人機大隊編成進度。陸軍司令部參謀長陳建義中將指出，3個作戰區的無人機大隊已在4月全數編成；國防部長顧立雄強調，未來仍要持續購置無人機，否則會變成「有編無裝」的狀況。

立法院財政、外交及國防委員會舉行第一次聯席會議，審查行政院函請審議「115年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案」。

陳俊宇質詢問及，陸軍在去年1月設立無人機訓練中心後，很快在同年4月轉型為兵監等級的無人系統訓練指揮部，無人機訓練中心在短期內升格為指揮部的必要性為何？指揮部未來是否整合三軍無人機的準則、訓測標準。

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顧立雄回應，最主要是轉型後負責教育訓練、測評和研發，主要限於地面的無人系統；陳建義說，轉型前原本僅為師資、操作手培訓，轉型為指揮部後，則增加無人機作戰研究發展室，以及有測考中心會對無人機部隊訂定測驗標準。

陳俊宇追問，陸軍各個作戰區依照任務特性、戰術運用新增無人機大隊，目前最新進度為何，是否在7月達成全數編成規劃？陳建義回應，3個作戰區的無人機大隊，已經在4月依規劃編成。

顧立雄強調，未來仍要持續購置無人機，否則會變成「有編無裝」的狀況，除了Altius-600以外，還有濱海監偵型、濱海攻擊型、Altius-700無人機尚未到貨，在此階段會先透過訓練用無人機讓大隊能持續訓練。

此外，軍購特別預算原納入無人機反制系統，提升部隊因應無人機侵擾的反制能力，卻遭國民黨、民眾黨刪除。陳俊宇問及，國防部原籌購的635套可攜式無人機反制系統未被納入，後續有無替代方案？

顧立雄說，可攜式無人機反制系統沒有納入特別預算，國軍會檢討其它的項目，因為無人機反制有主動和被動之分，不是只有單一裝備，偽裝、隱蔽、分散部署等都會來做。



顧強調，國軍不會只有可攜式無人機反制系統，還會有其他部分來反制，也會檢視要不要納入年度預算。

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