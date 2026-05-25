美軍竟有「海上核電廠」！10萬噸的福特號航艦今夏測試供電

美軍福特號航艦剛結束中東部署，今年夏天要為諾福克海軍基地供電。（法新社檔案照）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國超級航空母艦也可以成為核電廠！根據外國軍聞媒體報導，美國海軍今年夏天將測試排水量超過10萬噸的「福特號」核動力航空母艦，直接為美國東岸的諾福克海軍基地供電，此舉是為了測試戰時基地或平時電網遭破壞情況下，電力供給是否無虞。

根據外國軍聞網站《戰區》報導，美國海軍代理部長高雄（Hung Cao）日前在國會聽證會中表示，位於維吉尼亞州的諾福克海軍基地，今年夏天將由一艘航空母艦供電；美國海軍也證實，這是其能源韌性規劃一環，確保關鍵基地在緊急狀況下，仍具備穩定的電力供應。

雖然美軍未揭露參與這項測試的航空母艦是哪一艘，不過，外界推斷應為剛結束中東部屬任務的「福特號」航艦，其將運用2具A1B核反應爐供電。福特號航艦比起前一代尼米茲級航艦，能源輸出量高出25％左右，足以支應大型軍事基地的部分設施運作。

請繼續往下閱讀...

美軍近年推動分散式作戰概念，部分前沿部署據點基礎設施有限，若航艦具備對岸供電能力，也可成為前沿基地的重要支援來源。

事實上，美軍利用艦艇供電並非首次，美軍航艦「列星頓號」（CV-2）1929年間曾為華盛頓州塔科馬市供電；二戰期間，美、英海軍也曾將部分艦艇改裝為浮動發電平台。美軍陸軍工兵團過去更曾操作名為「MH-1A」的浮動核電船，在巴拿馬運河區提供電力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法