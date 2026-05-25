美軍快退役的A-10攻擊機掛「憤怒小貓」電戰吊艙 加裝空中加油探管

美軍部署於中東的A-10攻擊機在空中接近HC-130J運輸機，利用機鼻新安裝的空中加油探管轉接器準備進行軟管式空中補油。（圖：美國空軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍部署於中東的一批A-10雷霆二式（Thunderbolt II）攻擊機，最新釋出的影像顯示，其已加裝新型空中加油探管，並首次公開掛載「憤怒小貓」（Angry Kitten）電戰吊艙。這項裝備調整能克服大型加油機的低速限制，讓這款冷戰老兵能在低空、低速環境下，執行更長時間的任務。

美軍A-10攻擊機在中東空域利用新型探管，接受HC-130J運輸機進行空中加油。（圖：美國空軍）

根據軍事網站《The Aviationist》報導，這批裝備新型探管與電戰吊艙的A-10攻擊機，目前已在美軍中央司令部轄區執行實戰任務。美國媒體《The War Zone》分析指出，此型空中加油探管對美軍未來在西太平洋（如台海或南海）的潛在衝突中具有重大戰略價值。這種改裝使該型機得以利用C-130等戰術運輸機進行軟管空中加油，非常符合美軍在島鏈環境下分散部署的「敏捷戰鬥部署」（ACE）戰略。

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根據公開資訊，A-10機翼下方的黃色吊艙，是喬治亞理工學院自2013年起研發的「憤怒小貓」系統。該吊艙最初用作複製敵方電子威脅的模擬訓練工具，近年被改造為進攻型干擾武器。其能自行分析敵方雷達與防空系統訊號，在數秒內調配出專屬干擾頻率。美軍此前僅在F-16戰機上實戰部署過該系統，此為首次配備於A-10。

另一項關鍵升級為機鼻前方的「空中加油探管轉接器」（Probe Refueling Adapter）。傳統上，飛行速度慢的A-10僅能仰賴大型專用加油機（如KC-135）進行硬管空中加油。由於新一代加油機存在低速對接限制，美軍特地開發這款可在前線野戰基地於數小時內直接組裝的轉接探管。

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