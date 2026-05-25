台美國防產業論壇5/28登場 美退役上將佛林將來台

前美國太平洋陸軍司令、退役上將佛林（Charles A. Flynn）近期將訪台。（歐新社檔案照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美台商會宣布，第9屆年度國防代表團將於26日至29日訪問台灣，由前美國太平洋陸軍司令、退役上將佛林（Charles A. Flynn）率領，共有41位美國國防產業高階主管來台，將與我國政府官員、智庫與國防產業界交流，聚焦加速對台軍售交付、無人系統合作，以及強化台美國防產業鏈韌性等議題。

根據美台商會發布資訊，代表團訪台期間，將與我國政府高層官員針對政治、軍事與安全議題交換意見，討論事項包括加速美國武器交付，以及支持台灣發展與生產自製武器平台與系統等。此外，代表團也將參訪國防創新機構、拜會智庫，並參與「2026台美國防產業論壇」，此論壇將在5月28日登場。

佛林2021年至2024年間擔任美國太平洋陸軍司令，長期關注印太安全事務。他表示，歐洲與中東近期衝突已清楚顯示，必須整合傳統與不對稱作戰能力，以嚇阻侵略並在必要時擊敗敵人，而台灣沒有等待空間，必須為任何可能的台海突發情勢做好準備。

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佛林並指出，此行希望深化台美合作關係，並透過無人系統、分散式聯合指揮管制與火力、創新後勤，以及商用雙重用途技術合作，縮小商業部門與國家安全需求之間的能力落差，同時提升雙方產業基礎韌性。他認為，這些合作有助於提升作業互通性、建立面向全球市場的共同產能，並形成足以嚇阻對手的戰略優勢。

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