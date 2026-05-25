英防相專機飛近俄邊境 GPS失效盲飛3小時

俄軍Su-35戰機（見圖）在黑海空域逼近英國皇家空軍RC-135「鉚接」偵察機。（圖：英國國防部官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國國防大臣希利（John Healey）搭乘皇家空軍專機飛近俄羅斯邊境時，機上全球定位系統（GPS）突然失效長達3小時，飛行員被迫改以其他導航方式返航。事件發生後，引發外界對俄羅斯電子戰能力再度升高的關注。

俄電子戰能力升高

根據英國廣播公司（BBC）報導，希利本月21日結束愛沙尼亞行程、搭機返回英國途中，專機飛經波羅的海附近空域時，機上GPS訊號突然遭到干擾。消息人士指出，飛機當時所有依賴GPS的系統均失去作用，機組員只能改用備援導航設備維持飛行。

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《泰晤士報》指出，除了導航系統異常外，機上部分通訊設備、手機與筆記型電腦連線也一度受到影響。由於這架皇家空軍專機的飛行路線可透過公開航班追蹤網站查看，外界普遍認為，干擾來源極可能與俄方電子戰系統有關，但英國政府目前尚未正式點名俄羅斯。

俄戰機危險攔截 距英偵察機僅6公尺

另據《衛報》報導，就在這起GPS干擾事件曝光前一天，英國軍方才披露另一宗黑海空中對峙事件。英國皇家空軍一架RC-135「鉚接」（Rivet Joint）偵察機，上月在黑海空域遭俄軍蘇愷-35（Su-35）與蘇愷-27（Su-27）戰機多次近距離攔截。

英國國防部指出，其中一架Su-35逼近至足以觸發英軍飛機的防撞警報系統，導致自動駕駛短暫失效；另一架Su-27更在英軍機前方反覆穿越6次，最近時距離機鼻僅約6公尺。

根據BBC整理，近年北約多次指控俄羅斯在波羅的海、黑海與北極周邊空域使用電子干擾設備，影響民航與軍機導航系統。2024年，時任英國國防大臣夏普斯（Grant Shapps）搭乘專機接近俄羅斯領空時，也曾遭遇類似GPS干擾事件。

這類GPS干擾雖不會立即影響飛機飛行能力，但會迫使機組員改用備援導航系統，增加長時間飛行與複雜空域中的操作壓力。

Russian jet flew within SIX METRES of an RAF spy plane over the Black Sea, the most dangerous Russian intercept of a UK aircraft since 2022. pic.twitter.com/H9m5zD2r1P — UK Defence Journal （@UKDefJournal） May 20, 2026

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