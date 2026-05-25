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軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

21架次共機假「聯合戰備警巡」擾台 海軍監控中共銀川艦畫面曝光

2026/05/25 21:57

海軍昆明軍艦監控中共銀川艦（175）。（國防部提供）海軍昆明軍艦監控中共銀川艦（175）。（國防部提供）

〔記者黃靖媗／台北報導〕國防部今（25日）晚表示，自今日下午3時12分起，陸續偵獲21架次中共各型主、輔戰機及無人機，假「聯合戰備警巡」之名，對我周邊空、海域進行騷擾。國防部也公布空軍F-16型機監控中共運油-20型機，及海軍昆明軍艦監控中共銀川艦的畫面。

空軍F-16型機監控中共運油-20型機。（國防部提供）空軍F-16型機監控中共運油-20型機。（國防部提供）

國防部表示，自今日下午3時12分起，陸續偵獲中共殲-10、殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計21架次出海活動，其中16架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部、西南、東部空域。

國防部指出，21架次各型主、輔戰機及無人機配合共艦，假所謂「聯合戰備警巡」之名，對我周邊空、海域進行騷擾。

國防部表示，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

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