因應中國和北韓威脅！日本「再武裝」強化遠程飛彈戰力

日本加速「再武裝」行動，投入巨額資金購買無人機、長程飛彈等。（歐新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕日本投資最多的武器就是「遠程飛彈」。日本先前僅擁有最低限度防禦所需的短程攔截飛彈、地對艦和空對艦飛彈等。但隨著直接打擊敵方飛彈基地的「反擊能力」重要性越來越凸顯，日本自2022年起的5年投入5兆日圓（新台幣9900億元），正在引進巡航飛彈、高速滑翔彈等10多種遠程飛彈，預計在2032年引進1500枚此類飛彈。

今年3月，日本首先在熊本縣健軍的自衛隊駐地部署了射程1000公里的「改良型12式地對艦導彈」，目前正在進行改進，目標是使其能夠從地面、艦上、空中、潛艇等任何地方發射，射程達到1500公里。

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同一天，日本也在靜岡縣富士的駐地部署了用於九州、沖繩等地區防禦的高速滑翔彈（HVGP）。飛彈使用火箭助推器發射時，能以超過5馬赫的速度滑翔，可以形成機動變軌，避開敵方的防空網，實現快速打擊，並計劃將目前500公里至900公里的射程增加到2000公里。

日本計劃在建立本國的大量生產體系之前，積極利用美國產的戰斧（Tomahawk）巡弋飛彈。戰斧飛彈在1991年的海灣戰爭中展現出極高的準確度與打擊力，射程超過1600公里，計畫從今年9月到明年3月共引進400枚，搭載在8艘宙斯盾艦上。宙斯盾艦搭載戰斧飛彈移動，可以最大限度地發揮其射程。

不過，英國「金融時報」5月23日報導，美國已告知日本，由於美國國防部正優先重建在對伊朗軍事行動中嚴重耗損的武器庫存，日方採購的400枚戰斧巡弋飛彈，交付時程恐將面臨嚴重延宕。

此外，日本還計劃在2027年和2028年依序部署射程1000公里的潛射巡弋飛彈（SLCM）和具備變軌能力的高超音速巡弋飛彈，著手確保多方面的「防區外對外飛彈（stand-off missile）」能力。

作為重視海上防禦的島國，日本還在加緊打造能夠應付中國尖端航空母艦的輕型航空母艦，正在將可起降直升機的2艘出雲級驅逐艦改造成可起降戰鬥機的輕型航空母艦，在2027年改造完成後，將能夠在海上使用可垂直起降的F-35B隱形戰鬥機。

此外，日本在新一代戰鬥機開發方面也投入了巨額資金。日本與英國、義大利聯手正以2035年為目標開發的GCAP，是擁有3000公里作戰半徑的第六代戰鬥機，它能夠指揮扮演「僚機」（wingman）的無人機進行聯合作戰，也具備在遠距離偵測敵方戰鬥機的能力。最近有報導稱，英國政府因財政困難對開發戰鬥機的承諾猶豫不決後，日本政府施加了壓力，雙方決定籌備60億英鎊（新台幣）的支援方案。

去年11月日本首相高市早苗發表「台灣有事時」的發言後，日本與中國的關係陷入僵局，因此日本執政的自民黨高層內部出現了「應該用更快的速度提升過去薄弱的防衛力量」的氛圍。日本的再武裝行動，已引發中國和俄羅斯的批評。

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