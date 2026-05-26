獵豹105公厘輪型戰車明年投產 「車高降30公分以上」滿足軍種需求

國軍在去年度台北航太國防展所展示的「獵豹」輪型戰車D3樣車。（資料照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕搭載105公厘戰車砲的國造「獵豹」輪型戰車有望量產，軍備局長林文祥昨在立法院表示，「獵豹」D3樣車去年通過陸軍測評，預計明年啟動量產。事實上，發展數年的「獵豹」輪型戰車，原本車高達3.3公尺，未能滿足軍種需求，直到D3樣車的車高降低30公分以上，才讓量產案得以進行。

「獵豹」戰車屬於雲豹八輪甲車家族成員，林文祥昨日在立法院答覆民進黨立委林岱樺的質詢時表示，105公厘輪型戰砲車經構改後，車輛高度已低於3公尺，其D3樣車去年已經由陸軍測評通過，預計明年啟動量產。雖林文祥未透露第一批量產數量，但外傳為178輛。

事實上，「獵豹」輪型戰車經過多年研製，推出D1、D2樣車，砲塔火力、射擊精準度與穩定度受到國軍內部人士肯定，唯原本車高達3.3公尺，可能影響隱蔽與機動性，在軍備局等單位修改後，D3樣車的車高降至2.9至3公尺左右，終於滿足軍種需求。

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獵豹輪型戰車採用105公厘戰車砲，雖然火力不及M1A2T戰車的120公厘戰車砲，但擁有與M1A2T戰車同等級的「獵殲」系統，可以高效率打擊敵軍目標，戰車砲的攜行量為33發，其中17發在砲塔內，16發則放在車尾處，同時有7.62公厘同軸機槍及12.7公厘遙控機槍塔作為輔助武器。

動力部分，「獵豹」戰車最高時速超過100公里，可續航500公里，引擎馬力達600匹，可進行高速機動、跨區增援等任務。

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