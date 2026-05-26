模擬牽制美軍？日本P-3C掌握共軍兩棲攻擊艦至西太平洋聯訓動態

舷號33的共軍「安徽號」兩棲攻擊艦及舷號599的054A型飛彈護衛艦「安陽號」，日前從東海方面穿越沖繩本島與宮古島之間海域，向東南航向的西太平洋海域航行，相關動態都被海上自衛隊第5航空群所屬的Ｐ-3Ｃ反潛巡邏機掌握監視。（圖：取自日本防衛省）

〔記者羅添斌／台北報導〕中國解放軍海軍19日宣布，遼寧號航艦編隊前往西太平洋相關海域進行訓練，且將進行遠海戰術飛行、實彈射擊等科目，並強調這是年度計畫的例行性訓練。而根據日本防衛省偵獲的情資顯示，舷號33的共軍「安徽號」兩棲攻擊艦等艦也隨後前往西太平洋海域演訓，代表中國正加速建構「遠洋聯合作戰能力」、遂行「區域拒止/反介入」戰略，並對週邊情勢進行政治施壓。

日本防衛省統合幕僚監部25日發佈共軍動態指出，舷號33的共軍「安徽號」兩棲攻擊艦及舷號599的054A型飛彈護衛艦「安陽號」，日前從東海方面穿越沖繩本島與宮古島之間海域，向東南航向的西太平洋海域航行，相關動態都被海上自衛隊第5航空群所屬的Ｐ-3Ｃ反潛巡邏機掌握監視。

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「安徽艦」兩棲攻擊艦，是中國自主研製的第三艘075型兩棲攻擊艦，於2022年底服役，排水量約4 噸，配備全通式飛行甲板與大型塢艙，主要用於執行立體登陸、兩棲作戰及海上兵力投送等任務。「安徽艦」時常在西太平洋與台灣東部海域進行跨島鏈訓練。可搭載約30架各型直升機，甲板可同時起降6架直升機，在兩棲登陸能力上，艦艇設有塢艙，能搭載氣墊登陸艇與多輛兩棲突擊車、主戰戰車。

中國解放軍海軍將航艦（遼寧號）與兩棲攻擊艦（安徽號）先後部署至西太平洋進行遠海演訓，在軍事與地緣政治上具有多重戰略意涵：

「安徽艦」兩棲攻擊艦，是中國自主研製的第三艘075型兩棲攻擊艦，主要用於執行立體登陸、兩棲作戰及海上兵力投送等任務。「安徽艦」時常在西太平洋與台灣東部海域進行跨島鏈訓練。（圖：取自日本防衛省）

驗證航艦與兩棲打擊群的「聯合編隊」能力

過去共軍多以單一航艦編隊（如遼寧艦或山東艦）前往西太平洋。此次航艦與 075 型兩棲攻擊艦（安徽號）同時出海，代表共軍正在演練遠海兩棲突擊與海上制空、制海的複合式編隊。航艦負責提供遠程防空傘、奪取制空權與制海權；兩棲攻擊艦則攜帶直升機與登陸部隊，兩者結合即構成具備立體登陸與遠洋打擊能力的現代化特遣艦隊。

強化「區域拒止／反介入（A2/AD）」戰略

西太平洋（台灣東部海域、第一至第二島鏈之間）是美軍等盟軍在台海衝突時可能開赴支援的關鍵航道。共軍在此進行「遠海戰術飛行」與「實彈射擊」，目的是展示其戰機與飛彈具備將戰線推向外海、拒止外國軍隊（如美日盟軍）介入台海或印太事務的能力。

對台形成「全方位包圍」與演練後方突擊

傳統上，台灣東部被視為防衛後方與戰力保存的腹地。遼寧艦與兩棲攻擊艦在西太平洋演訓，代表共軍具備從台灣東部海域實施海空夾擊與兩棲登陸突擊的潛在威脅，徹底打破台灣海峽的天然地理屏障，將台海問題內部化，並演練對台進行實質的「封鎖圈」。

政治敏感時機的「雙軌策略」與軍事施壓

這項演訓的時間點正逢台灣總統就職兩周年（520前夕），且在國際外交高層會晤之後。這反映了中共典型的「邊談邊打」雙軌策略：

．政治上： 高調官宣演訓科目（罕見直接公開實彈射擊與支援掩護），藉此震懾台灣內部與涉台的外部勢力。

．外交上： 強調為「年度計畫例行訓練」以降低國際反彈，但在實質軍事行動上毫不退讓，藉此回應美國、日本、菲律賓等多邊軍事合作的印太圍堵。

整體而言，這不單純是一場例行演習，而是中共海軍從「近海防禦」走向「遠洋攻防兼備」的階段性戰術成果展示，也是其未來反制美日同盟與全面掌控第一島鏈軍事主導權的重要指標。

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