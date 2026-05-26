中共29機8艦四面擾台 國軍嚴密監控

中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕中國解放軍持續對台遂行軍事施壓及灰色地帶襲擾。國防部今天（26日）公布，自昨（25日）上午6時至今天上午6時止，偵獲中共軍機29架次、共艦7艘及公務船1艘，持續在台海周邊活動。其中有24架次軍機逾越中線進入北部、中部、西南及東部空域。

據國防部公布的活動示意圖，昨天上午11時50分至晚上8時40分，偵獲直升機計2架次在東部空域活動。上午9時45分至晚上10時5分，偵獲主戰機、輔戰機及無人機計14架次在北部與中部空域活動，其中9架次逾越海峽中線。

請繼續往下閱讀...

另從昨天上午8時55分至晚上9時40分，出動主戰機及輔戰機計10架次，在西南空域活動；上午9時至晚上8時50分，另有無人機及直升機計3架次在東部與東南空域活動。

國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法