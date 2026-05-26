我國需要幾輛「獵豹」戰車？ 國軍報告曾揭露「500輛」這個神秘數字

國造獵豹戰車去年曾在台北航太國防展亮相。（資料照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍將在明年起量產「獵豹」105公厘輪型戰車，雖然未公布第一批量產數量，但外界推估可能為178輛。至於國軍對於獵豹戰車的總需求量如何？根據國防部去年發布的軍品管制清單可見，國軍可望自2028年起委製500輛，並且逐年籌獲到位。

國軍對於獵豹戰車的概略需求量，出自於去年上半年度的軍品列管清單，其中20項裝備與獵豹戰車有關，指該案於今年6月完成研製及測評，規劃2028年起委製約500套裝備，並依軍種需求另估採購數量、預算及期程。



不過，這500輛的預估委製量，是否包含首批量產的178輛，後續有待釐清。另也有軍方人士透露，國軍對於獵豹戰車的需求量，為350輛以上。

國軍新一代戰車將由對美採購108輛M1A2T戰車為核心，搭配460輛升級動力的M60A3戰車，現役的450輛CM11則逐步封存、CM12則已檢討汰除，外島的M41D輕型戰車也需要新車接棒。因此，「獵豹」戰車量產500輛以上，確實可以補足這些需求。

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根據國軍內部規劃，駐守外島的M41D輕型戰車，由於已服役數十年，且僅搭載76公厘戰車砲，預計2028年以前汰除，第一批量產的獵豹戰車將優先補位，其餘則將滿足台灣本島的打擊部隊需要。

「獵豹」105公厘輪型戰車由軍備局、中科院等合作研製，採8輪驅動構型，兼具道路機動與火力支援能力，其搭載105公厘戰車砲，可發射尾翼穩定脫殼穿甲彈、高爆彈等彈種，具備反裝甲與城鎮火力支援能力。相較傳統履帶戰車，輪型戰車具備部署速度快、維修成本較低等特性，更適合台灣本島快速機動作戰需求。

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