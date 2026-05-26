成本更低性能更佳 美ULTRA無人機赴中東監視伊朗

圖為渦輪增壓版本的ULTRA無人機。（圖取自DZYNE）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕面對中東與印太地區日益龐大的空中監視需求，美軍正測試新型超長航時低成本偵察無人機。美國空軍計畫將新型「ULTRA Turbo」無人機部署至中東進行作戰評估，該機結合滑翔機氣動外型與渦輪增壓引擎，可連續滯空超過60小時，被視為美軍未來「低成本長時間ISR平台」的重要候選方案。

軍聞網站「The War Zone」報導，ULTRA無人機由美國DZYNE公司開發，美國空軍研究實驗室（AFRL）主導測試。其核心概念，是以較低成本提供長時間情報、監視與偵察（ISR）能力，減輕MQ-9「死神」無人機等高價平台負擔。

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報導指出，基礎型ULTRA續航時間超過70小時，有效酬載量達204公斤；新型ULTRA Turbo採用Rotax 916渦輪增壓四缸活塞引擎，使飛行高度由原本2萬5000英尺提升至3萬英尺（約9144公尺），最高速度也由96節提升至120節，同時仍可維持超過60小時滯空能力，實際上能更快抵達目標區，延長作業時間。

另外，ULTRA Turbo已於今年完成模擬任務測試，在2萬5000英尺高度持續飛行60小時。由於該機源自商用滑翔機設計，因此具備極佳燃油效率與長時間滯空特性，並能以更高的飛行高度擴大偵查範圍。

ULTRA採「多情報」（Multi-INT）配置，可整合光電、紅外線、高光譜感測器、合成孔徑雷達（SAR）與電子情報系統等多種酬載，用於執行全天候長時間監視任務。

值得注意的是，ULTRA過去已在中東執行過長距離任務。2024年測試期間，該機曾由阿聯酋阿達夫拉空軍基地起飛，往返阿富汗執行監視飛行；相較之下，MQ-9雖同樣執行相關任務，但因航程限制，在目標區實際滯空時間相對有限。

報導指出，美軍近期對伊朗與葉門胡塞武裝的作戰，也暴露出MQ-9面臨的高損耗問題。美國空軍官員坦言，MQ-9雖是中東戰場最重要ISR平台之一，但近年已有大量損失，因此美軍正尋求更低成本、更易大量部署的新型偵察平台。

另外，美軍目前也正研究MQ-9後繼機種，但公開需求顯示，新平台航程與續航能力可能低於ULTRA系列。外界認為，未來美軍可能形成由高性能匿蹤無人機、MQ-9與ULTRA等不同級別平台組成的分層ISR架構。

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