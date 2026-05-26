美全軍積極導入AI 半數已使用年增17倍

美國國防部官員近日透露，過去一年內，國防部AI使用人數暴增1775%，由原本約8萬人增加至150萬人。（路透）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美軍AI使用正進入爆炸性成長階段，美國戰爭部官員近日透露，過去一年內，國防部AI使用人數暴增1775%，由原本約8萬人增加至150萬人，顯示AI已快速滲透至美軍行政、情報與實戰體系。

軍聞網站「Defence Blog」報導，美國陸軍部研究與工程次長麥可（Emil Michael）20日於「特種作戰部隊週2026」會議中表示，目前AI已廣泛應用於企業管理、情報分析與作戰系統三大層面，其中又以「作戰層級AI」最受重視。

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麥可指出，美軍正將AI直接嵌入武器與指揮系統，協助部隊更快決策、更精準攻擊，同時提升部隊生存性與戰場殺傷力。

另外，美軍近年最具代表性的AI軍事化項目之一，便是「無人機優勢計畫」（Drone Dominance Program）。該計畫已編列11億美元（約新台幣346.1億元），預計2027年前採購20萬架小型致命無人機。

報導指出，美軍此次不僅大量採購無人機，更同步改革軍事採購模式。過去軍方無人機市場長期由少數大型承包商壟斷，導致技術升級速度緩慢；如今國防部正試圖開放更多廠商競爭，以加速AI與無人系統技術迭代。

值得注意的是，美軍目前也將AI視為未來戰爭核心能力之一。俄烏戰爭與中東衝突已顯示，現代戰場正快速轉向由感測器、資料鏈與AI輔助決策主導，無人機、電子戰與自動化系統的重要性大幅提升。

另外，美軍也面臨AI人才競爭問題。由於矽谷科技企業薪資遠高於政府部門，美國國防部正嘗試以「愛國使命感」吸引年輕AI工程師與資料科學家加入國防產業。

報導指出，目前已有數百名新畢業人才加入相關計畫，五角大廈希望年底前再增加數百人。部分業界人士甚至認為，「投入國防科技」近年已重新成為美國科技圈的新潮流。

不過，報導也坦言，目前AI使用量暴增，不代表相關能力已完全成熟。雖然150萬名人員已開始使用AI工具，但實際作戰應用、可靠性與戰場整合能力，仍處於快速發展與驗證階段。

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