用石材造船 美新創還能「列印」快艇

美國夏威夷新創公司Voltage Vessels近日公開新型3D列印軍用快艇技術，並利用玄武岩纖維複合材料，在印太前線基地快速列印硬殼充氣艇（RHIB）。（圖取自X@DylanMalyasov）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美軍正測試「前線直接列印軍艦」概念。美國夏威夷新創公司Voltage Vessels近日公開新型3D列印軍用快艇技術，並利用玄武岩纖維複合材料，在印太前線基地快速列印硬殼充氣艇（RHIB），未來有望大幅改變美軍海上後勤與無人艦艇部署模式。

軍聞網站「Defence Blog」報導，Voltage Vessels開發的核心材料「Eclipse X9」，結合回收PETG塑膠與玄武岩纖維，可直接透過大型3D列印設備製造船體結構。該公司目前已向美國海事防衛單位提交1款6公尺RHIB，評估納入無人海軍計畫。

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報導指出，傳統軍用快艇需依賴固定船廠、模具與複雜供應鏈生產，但Voltage Vessels提出「分散式複合材料製造」概念，主張將大型3D列印設備部署至印太前線基地，使部隊可直接在當地列印船艇，而非自美國本土運送。

另外，Eclipse X9材料強度表現也明顯優於現有海事3D列印材料。美國緬因大學測試顯示，其抗拉與抗彎強度均高於現行基準材料，並在2年長時間海水浸泡測試後仍保有超過90%強度。

同時，Eclipse X9採熱塑複合材料設計，可重新熔融與再製。未來退役船體理論上可直接粉碎後再列印成新結構，有助降低前線後勤與廢棄物處理壓力。

值得注意的是，玄武岩纖維本身具備不導電、低雷達反射與抗腐蝕特性，因此相當適合無人水面載具與電子戰平台，該材料在蘇聯時期就能被應用於裝甲和基礎設施建設。相較鋁合金與碳纖維船體，玄武岩纖維不易干擾雷達與通訊訊號，可提升無人艦艇感測器與資料鏈性能。

報導指出，美軍近年積極推動「分散式海上作戰」與前沿基地概念，尤其在印太地區，若前線船艇受損，從美國本土運送替代船體至關島、菲律賓或日本往往需耗時數週；相較之下，在當地直接列印新船體，可能僅需數日即可完成。

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