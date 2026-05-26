通用動力對決萊茵金屬 美下一代步戰車XM30明年第一季招標

美國陸軍近日首度公開通用動力地面系統（GDLS）（左）與美國萊茵金屬（American Rheinmetall）（右）的XM30步兵戰鬥車競爭方案。（圖取自X@nicholadrummond）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國陸軍下一代步兵戰鬥車的開發計畫，將由通用動力地面系統（GDLS）與美國萊茵金屬（American Rheinmetall）對決，競爭價值超過10億美元的標案，美國陸軍近日並首度公開兩款XM30步兵戰鬥車競爭方案，未來將取代現役M2「布萊德雷」步兵戰鬥車。

軍聞網站「Army Recognition」報導，XM30於2026年美國國防工業協會（NDIA）MDEX展首度公開。美軍強調，新車輛不再只是傳統步兵戰鬥車，而是整合AI、無人系統與數位戰場管理的「網狀化作戰節點」。

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報導指出，俄烏戰爭已徹底改變裝甲作戰概念。無人機、遊蕩彈藥與精準砲擊，使傳統裝甲車面臨前所未有威脅，因此XM30特別強調反無人機與多層次生存能力。未來XM30將整合主動防護系統、模組化裝甲、電子戰設備與反無人機系統，並透過大量感測器與AI系統，即時偵測與追蹤威脅。

另外，美軍也要求XM30具備更強火力。新車將搭載大口徑機砲，對抗俄中現代裝甲車、低空無人機與堅固工事，同時透過AI輔助火控與感測器融合，加速目標辨識與接戰速度。

其中，通用動力方案採較緊湊砲塔設計，側重低可視化與分散式感測能力，渲染圖顯示了多個通訊天線、模組化裝甲佈局和高位觀測系統，顯示該車高度重視生存能力和網狀化作戰的整合；而萊茵金屬方案則源自KF41「山貓」步兵戰鬥車，採較大型砲塔與厚重裝甲配置，強調未來升級空間，大容量內部空間可容納先進的電子設備、自主任務系統、電戰設備以及更大的彈藥裝填能力。

值得注意的是，美軍此次特別強調「軟體優先」概念。XM30未來將透過「Proteus」虛擬無人砲塔系統，率先測試AI、自主作戰與電子戰功能，再逐步整合至實體車輛。

報導指出，美軍希望XM30能像智慧型手機般持續升級，不必每次都重新設計整輛裝甲車，即可快速更新AI、感測器與電子戰能力。

另外，XM30也與美軍下一代M1E3「艾布蘭」戰車計畫同步推進，XM30計畫預計2027年底將會進入到中級採購與快速部署階段，美陸軍也將會在2027年第一季發布招標書。未來美軍裝甲部隊將逐步形成由AI化戰車、步兵戰鬥車、無人載具與電子戰系統組成的數位化裝甲作戰網路，以應對中國與俄羅斯等高科技對手。

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