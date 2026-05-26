川普曾嗆「你沒牌」 烏軍無人機如今深入俄境1000公里

烏克蘭第14獨立無人機系統團士兵，在不公開地點準備長程無人機「An-196 Liutyi」起飛作業。這類長程無人機近月多次深入俄境，襲擊軍工與能源設施。（美聯社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭自主研發的長程無人機近月多次深入俄境1000公里，打擊俄國軍工與能源設施，這場衝突的戰場壓力，也開始由前線向俄羅斯本土擴散。

根據美國《時代雜誌》（TIME）報導，俄羅斯5月9日在莫斯科舉行的「勝利日」閱兵式上，出現近20年來少見景象，往年會駛過紅場的戰車與重型飛彈車，今年未再現身，現場改以大型螢幕播放裝備畫面。外界分析認為，此一動作是為了避免閱兵現場，成為烏軍無人機的精準打擊目標，也反映俄羅斯內部對本土空襲威脅的戒備升高。

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俄羅斯內部的防空壓力也反映在網路管制上。美國前國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）指出，俄國政府近期限制境內最受歡迎的即時通訊軟體Telegram，顯示其安全部門因空襲壓力而加強言論封鎖。

長程無人機深入俄境 軍工與能源設施遭襲

這批長程無人機已對俄國境內軍工與能源設施造成實際損害。烏軍無人機襲擊了距離國境近1000公里的「VNIIR-Progress」工廠，該廠專門生產蘇愷34（Su-34）戰轟機與S-300防空系統的關鍵電子零組件。同時，位於裏海的盧克石油（Lukoil）平台與黑海圖阿普謝（Tuapse）輸油終端也遭到突擊，損及俄羅斯的軍事物流與戰爭資金來源。

在人員消耗方面，根據烏方統計指出，俄軍目前每日傷亡人數仍維持在1000人以上，光是今年前5個月，其傷亡即超過14萬人，顯見俄軍高傷亡狀態至今仍未明顯下降。

這項戰場變化也與15個月前美國政壇的預測形成反差，當時美國總統川普曾在白宮對烏克蘭總統澤倫斯基直言，稱烏克蘭「你沒有牌了（You don't have the cards right now）」。

美國前駐北約大使路特（Doug Lute）分析，西方長期限制武器使用範圍，也迫使烏克蘭轉向發展可自行運用的長程無人機能力。如今，這批自主研發的長程無人機，已能穩定深入俄境縱深，並持續對軍工、能源與後勤設施施壓。

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