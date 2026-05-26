裝甲車出沒台東河堤 超過32度高溫、熱氣中行進

明顯只有機槍手通風較好，但還是要忍受陽光直曬。（記者劉人瑋攝）

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東市區今早出現6輛裝甲車，龐大的車身與履帶傳出聲響使人無不側目，行進時也讓許多車輛紛紛靠邊停下，但這些沒有空調的甲車，還在超過32度的高溫中行進，也可見國軍執勤辛勞。

甲車車隊在熱浪中前行。（記者劉人瑋攝）

今早太平營區的6輛CM21裝甲車前往市區集結，並在中午返回營區，甲車從市區集結點駛離後，由於如今已有河堤共構道路，車隊由此返回營區即可避開鬧區接近直線返營，但經過主要道路仍與許多車輛會車，龐大的車身與氣場，就算是對向駛來的小貨車見到也是趕緊停到路邊。

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甲車車隊在熱浪中前行。（記者劉人瑋攝）

軍方表示，執行的是一般例行性任務戰備偵巡。但如今的天氣實在很不一般，近來已傳出多起老人家疑似過熱、身體不適送醫情況，而甲車又是全焊式鋁合金車身還沒有空調，想必其內有如大烤箱一般。車隊在路面熱氣蒸騰中急駛，駛離的影像在熱氣中搖擺，也可見氣溫之高。

軍方表示，執勤當然是不會考量太多天候因素，也早已交代部隊千萬注意熱傷害，「雖然辛苦，只要多注意，我們的士兵還是夠耐操」，更何況台東氣候即是如此，也已適應。

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