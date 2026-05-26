俄軍「天竺葵-4」改用中國噴射引擎 烏軍機槍攔截網恐失效

俄軍新型「天竺葵-4」噴射攻擊無人機飛行畫面。烏方情報指出，該型機改用噴射引擎後，飛行速度大幅提升。（圖取自烏克蘭國防部情報總局）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭國防部情報總局近日公開最新情資指出，俄羅斯已於5月開始將新型噴射動力自殺無人機「天竺葵-4」（Geran-4）投入烏克蘭戰場。過去以低速飛行為主的天竺葵無人機，如今開始改用噴射動力。烏軍過去兩年靠螺旋槳攔截無人機與機槍卡車建立的低成本防空網，如今可能面臨失效風險。

烏克蘭國防情報總局公布的「天竺葵-4」3D結構模型。烏方稱，該型機採用中國「翔浩」（Telefly）公司製造的噴射引擎，飛行速度最高可達時速500公里。（圖取自烏克蘭國防部情報總局）

根據烏克蘭國防媒體《Defense Express》報導，這批新型自殺無人機，是俄方為應對烏克蘭日漸純熟的「無人機截擊術」而研發的升級型產品。過去俄軍曾嘗試替舊型天竺葵加裝噴射引擎，但高速飛行時機身結構容易損壞，因此重新設計機體。新版設計採用一體成型、經結構強化的固定翼機身，並減少了機身檢修艙口以降低空氣阻力。烏方情報指稱，其噴射發動機來自中國深圳的「翔浩」（Telefly）通訊設備公司。

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烏克蘭情報總局在「戰爭與制裁」（War&Sanctions）互動式3D模型網站上披露，該型機內部裝備了包括Telefly LX-WP-160以及具備200公斤推力的Telefly TF-TJ2000A等發動機。這項噴射動力改裝讓天竺葵-4的常規巡航速度提升至時速300至400公里，最大飛行時速可達500公里，且飛行高度可拉升至5公里。

噴射速度讓烏軍攔截時間大幅縮短

這項性能變革打破了烏俄戰場上既有的廉價防空平衡。過去烏軍主要依靠廉價的螺旋槳攔截無人機與配備探照燈、機槍的地面機動卡車，獵殺低空慢速的天竺葵-2。天竺葵-4時速逼近500公里且升限高達5000公尺，過去能靠探照燈與機槍攔截慢速無人機的地面防空小隊，如今恐怕連瞄準時間都不夠。

烏方情報顯示，該型機可攜帶最重達90公斤的溫壓彈頭，射程約450公里。在西方防空飛彈持續短缺下，烏克蘭如今必須面對一種更快、更高、也更難用低成本方式攔截的新型威脅。目前俄方尚未對烏克蘭情報部門公佈的拆解調查做出官方回應。

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