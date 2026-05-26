中國研發核子鐘潛艦導航 水下長時間不浮航牽動美軍反潛部署

中國海軍核子動力潛艦於海上航行。中國研究團隊近期宣稱突破核子鐘導航技術，未來可能提升潛艦在無GPS環境下的水下導航能力。（圖取自中國國防部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕現代反潛作戰非常仰賴預測敵方潛艦浮上海面、校正定位的時機，但這項優勢在未來可能面臨挑戰。根據外國軍聞網站《Army Recognition》報導，中國科學院研究團隊宣稱在「核子鐘」技術取得關鍵突破，未來若實用化，可能讓中國潛艦在沒有GPS等外部衛星訊號的狀態下，在水下長時間精準導航，從而大幅減少因浮航校正而暴露行蹤的機率。

由於GPS等無線電訊號無法穿透海水，現役潛艦在水下航行一段時間後，都必須浮出海面或伸出桅杆，接收衛星訊號以校正其導航系統的累積誤差。這段校正時間，正是美軍利用P-8A海神式（Poseidon）反潛機、海底監聽系統與太空衛星偵蒐網，鎖定與追蹤敵方潛艦的最脆弱瞬間。若中國潛艦未來無須浮航即可精準導航，美軍原有的預測追蹤優勢恐遭削弱。

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這項由中國科學院新疆物理化學技術研究所發表的成果，聚焦於製造新型「釷-229」（thorium-229）核子鐘的關鍵材料。與現行依賴原子核外電子振盪的傳統原子鐘相比，核子鐘測量的是原子核內部能量躍遷。因為原子核不易受溫度、電磁干擾或外界輻射影響，其理論精度是傳統原子鐘的10到1000倍。

研究團隊宣稱，已跨過製造「釷-229核子鐘」所需的關鍵技術門檻。外界認為，若未來能進一步縮小設備體積並提升穩定性，將可能應用於潛艦等長時間無法接收GPS訊號的軍事載具。

潛艦避開衛星干擾干預 西太平洋不對稱海戰增添變數

《Army Recognition》分析指出，若這項自主導航技術未來投入實戰，可能在潛在的台海衝突中，大幅增加中國戰略核潛艦與攻擊潛艦的隱密生存率。報導研判，這項技術能讓中國核潛艦在西太平洋與南海更隱蔽地執行任務，甚至在GPS受干擾的環境下，可能仍具備較高的導航與打擊精度。

不過，西方軍事專家強調，該項技術目前仍處於實驗階段，從科學突破到真正塞進潛艦狹窄空間，並適應高壓、震動的海戰實戰環境，預估仍需要數年的測試與工程驗證。

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