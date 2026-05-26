南韓計劃建造首艘核動力潛艦 因應北韓核武威脅

南韓國防部長安圭伯表示，南韓計劃在2030年代中期之前建造首艘核動力潛艦。圖為安圭伯2025年11月4日與美國國防部長赫格塞斯會晤後在聯合記者會上發表演說。（路透）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕南韓國防部長安圭伯今（26）日表示，南韓計劃在2030年代中期之前建造首艘核動力潛艦，以因應北韓潛射核飛彈的威脅。

根據《路透》報導，安圭伯闡述了南韓核動力潛艦的基本計劃，指出潛艦將使用低濃縮鈾燃料，並在南韓自主研發建造。

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安圭伯指出，該計劃將充分利用南韓核工業、造船業和國防工業，同時堅持南韓不獲取或發展核武的承諾。

安圭伯聲稱，南韓將在取得低濃縮鈾燃料的過程中與美國密切合作，以確保核不擴散，並將與國際原子能總署合作。

安圭伯補充，計劃目標是在2030年代中期讓首艘核動力潛艦下水。

南韓政府強調，依靠核動力推進將使新型潛艦能夠在水下停留更長時間，並確保比現有南韓潛艦擁有更強的機動性。

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