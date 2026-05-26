中國不滿更多軍艦穿越台海 點名英澳加紐「刷存在感」

紐西蘭皇家海軍油彈補給艦「奧特亞羅瓦號」去年穿越台灣海峽期間，遭中國軍艦尾隨監控。近年英國、澳洲、加拿大與紐西蘭等國軍艦穿越台海次數持續增加。（路透資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國智庫「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI）26日公布報告宣稱，2025年已有澳洲、加拿大、英國與紐西蘭等國共6艘軍艦、5度穿越台灣海峽，次數明顯增加。中國學者更批評，部分國家是在藉台海局勢「刷存在感」。

官媒《環球時報》報導，根據該智庫發布的《2025年英法加澳等域外國家在西太平洋軍事活動報告》，近年除美軍外，歐洲與大洋洲國家也逐漸增加在西太平洋與台海周邊的軍事活動。報告稱，相關國家多以「航行自由」與維護國際水域通行權為理由，派遣軍艦穿越台海或前往南海執行任務。

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報告指出，自2024年起，非美國國家穿越台海的頻率明顯升高，參與者已從過去的美國、加拿大，擴大至英國、澳洲與紐西蘭等國。其中澳洲被中國點名為「最活躍國家」，除軍艦行動外，澳洲P-8A反潛巡邏機今年也曾兩度進入南海與西沙周邊空域，引發中澳互批挑釁。

「南海戰略態勢感知計劃」主任胡波在發布會中表示，部分域外國家是在藉台海與南海議題「蹭熱點、刷存在感」，並稱中國才是這些軍事活動的主要針對對象。

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報告並批評，相關國家將海洋規則爭議「政治化」，以「中國威脅論」為理由擴大軍事存在，增加區域摩擦風險。

不過，包括美國、加拿大與澳洲等國近年均公開主張，台海屬國際水域，相關航行行動符合《聯合國海洋法公約》與國際法原則。各國政府也多將此類穿越定調為「例行性」與「公開透明」的自由航行行動。根據法新社與各國國防部近年公開資料，英國、加拿大、澳洲與紐西蘭等國近年在台海與西太平洋的軍事活動確實較過去增加。

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