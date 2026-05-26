首度橫跨太平洋！韓「島山安昌浩號」潛艦抵加拿大 直攻12艘潛艦大單

南韓海軍3000噸級新型潛艦「島山安昌浩號」23日抵達加拿大西岸，兩國官員合影留念。（取自南韓海軍臉書）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕南韓海軍3000噸級新型潛艦「島山安昌浩號」（ROKS Dosan Ahn Changho）23日抵達加拿大卑詩省維多利亞市，締造了南韓潛艦首度橫跨太平洋的創舉，由於南韓積極爭取加拿大海軍下一代潛艦訂單，此次遠航同時展示了南韓自製潛艦的優良性能。加國海軍官兵也藉機上艦觀摩，給予這艘先進艦艇正面評價。

根據外國軍聞網站《海軍新聞》、南韓《韓聯社》報導，南韓海軍「島山安昌浩號」3月25日自南韓啟航，進行長達1萬4000公里的跨洋航行，中途經過關島、夏威夷等太平洋重要島嶼，最終抵達加拿大西岸，並運用艦上的指管系統，和加拿大海軍通訊，展現與美國之外盟邦建立指管鏈路的能力。

值得注意的是，島山安昌浩號在夏威夷迎接2名加拿大海軍官兵，參與最後一段航程。觀摩島山安昌浩號潛艦的加拿大海軍官兵說，登上這艘先進潛艦後，讓他對未來充滿信心，因為操作層面容易轉換且令人熟悉。

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南韓、加拿大兩國軍官在「島山安昌浩號」潛艦內部交流，左為南韓海軍參謀總長金炅律上將。（取自南韓海軍臉書）

南韓排水量3100噸的大邱級巡防艦「大田號」與島山安昌浩號潛艦一同抵達加拿大，2艘軍艦的官兵在碼頭上，向加拿大與南韓官員致敬。

島山安昌浩級潛艦排水量約3000噸，除了可運用魚雷、潛射反艦飛彈打擊其他艦艇，還可以發射潛射彈道飛彈攻擊地面目標，其採用AIP絕氣推進系統，有著優秀的潛航續航力與匿蹤能力。

由於加拿大計畫推動「加拿大巡邏潛艦計畫」（Canadian Patrol Submarine Project, CPSP），採購12艘新型潛艦，替換4艘服役超過30年的維多利亞級潛艦，南韓對此躍躍欲試，集結國內軍工業者籌組國家隊，期盼島山安昌浩號潛艦方案能獲得加國青睞。

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