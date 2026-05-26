烏克蘭不再硬攔俄軍飛彈 新電戰系統直接讓飛彈迷航墜地

烏克蘭軍人於基輔近郊操作美製AN/TWQ-1「復仇者」（Avenger）機動防空系統。（路透資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對防空飛彈數量嚴重不足，烏克蘭正逐漸轉向一種顛覆傳統的防空戰術。烏軍開始大量部署名為「利馬」（Lima）的國產電子戰系統，該系統不依靠昂貴的攔截飛彈，與敵方飛彈在空中硬碰硬，而是藉由偽裝衛星導航訊號，直接讓俄軍飛彈迷航並墜落於荒野或農田中。這種低成本的防空手段，也讓電子戰在烏俄戰場的重要性持續上升。

根據美國媒體《Politico》報導，這套由烏克蘭國防新創公司「聯鎖系統」（Cascade Systems）研發的電戰系統，透過發射強大的干擾與欺騙訊號，向俄軍飛彈發送虛假的座標資訊。開發團隊表示，烏軍曾成功讓部分俄軍飛彈誤判自身位置，甚至一度「以為自己飛到了秘魯」，迫使飛彈自行修正航向並最終飛入無人空地。

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整座城市防護成本僅相當於一枚愛國者飛彈

「利馬」系統之所以受到高度重視，關鍵在於其驚人的低成本防禦優勢。傳統愛國者三型（Patriot PAC-3）防空飛彈每枚造價高達數百萬美元，在俄軍發動大規模飽和空襲時難以長期消耗。相較之下，「利馬」單具設備的生產成本僅約5萬8000歐元（約合新台幣211萬元）。

開發團隊預估，部署30至100具系統即可完整防護一座大城市，總體成本僅約500萬歐元（約合新台幣1億8260萬元），相當於僅消耗一枚愛國者飛彈的預算。

烏克蘭陸軍電戰部處長斯科列茨基（Maksym Skoretskyy）指出，在過去的18個月中，這套系統已成功干擾了超過2萬500架的俄軍自殺無人機，並引偏了數十枚巡弋飛彈與彈道飛彈。不過，斯科列茨基也坦言，這種電戰欺騙手段雖然能確保關鍵目標免遭摧毀，但被引偏的飛彈仍會在某些地方降落並引爆。

相較於在空中將飛彈徹底擊碎的傳統防空系統，被導航欺騙而偏離的飛彈落地時，仍有造成部分附帶損害的風險。

報導指出，這場看不見的頻率對決，早已在幕後激烈展開。呼號「煉金術士」（Alchemist）的烏軍電戰部隊指揮官表示，每當烏軍研發出更強的干擾系統，俄軍就會迅速升級其飛彈天線，以進行反干擾抵抗。開發團隊指出，電子戰已成為俄烏雙方持續快速演化的重要戰場之一。

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