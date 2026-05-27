中共遼寧艦編隊西太平洋航訓 日本自衛隊緊盯艦載機動態

海上自衛隊目擊遼寧號進行艦載機起降作業。（圖擷取自日本防衛省統合幕僚監部網站）

〔即時新聞／綜合報導〕中國解放軍海軍19日宣布，「遼寧號」航艦編隊前往西太平洋進行訓練，進行遠海戰術飛行、實彈射擊等訓練科目。日本防衛省統合幕僚監部26日公布最新監控情資，情資顯示「遼寧號」26日在日本沖之鳥島西南約880公里處進行艦載機起降訓練。

防衛省公布共艦編隊動態。（圖擷取自日本防衛省統合幕僚監部網站）

防衛省表示，海上自衛隊確認共艦25日在沖之鳥島西南方約880公里的海域航行，包括航空母艦「遼寧號」、舷號104的055型飛彈驅逐艦「無錫號」、舷號124的052D型飛彈驅逐艦「開封號」、舷號545的054B型飛彈巡防艦「漯河號」、舷號901的901型綜合補給艦「呼倫湖號」。

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時至26日，海上自衛隊確認「遼寧號」有直升機與艦載機起降作業，而「遼寧號」與「無錫號」、「漯河號」出現地點比起25日更偏向西南。

防衛省根據過往情資研判，「漯河號」與「呼倫湖號」19日曾經從沖繩縣的沖繩本島與宮古島之間的海峽向東南方航行。防衛省強調，海上自衛隊第5水上戰隊所屬護衛艦「朝日號」將持續進行情報蒐集。

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