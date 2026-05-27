北韓試射新型飛彈系統 專家：企圖鞏固核地位

北韓26日進行飛彈發射系統的試射。（法新社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕南韓26日表示，北韓在其西海岸附近發射數枚飛行物，其中包括1枚彈道飛彈。北韓今（27）日稱，前一天試射了1種新款輕型多用途飛彈發射系統、1種多管戰術巡弋飛彈武器系統。

北韓領導人金正恩視察輕型多用途飛彈發射系統和多管戰術巡航飛彈武器系統的測試。（法新社）

根據《法新社》報導，北韓官媒《朝中社》表示，北韓26日的試射分析並評估戰術彈道飛彈特種任務彈頭的威力，以及採用超高精度自主導航系統的240公厘射程擴大的遙控火箭砲可靠性。

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《朝中社》指出，此次試射由北韓最高領導人金正恩親自監督。金正恩對試射結果表示滿意，並稱重要的尖端國防科技，將被引入到武器實戰測試中。

金正恩說這些主要武器系統是北韓軍事力量升級的明確訊號，也是展現巨大技術進步的事件。

金正恩還強調，北韓軍隊作戰的必要條件，是擁有足以使任何遭遇方在理論上，無法生存的強大破壞力。

專家表示，北韓近幾個月來進行的一系列飛彈試射，可能是為了利用國際規範的鬆動來鞏固其核地位。

北韓受到聯合國多項制裁，禁止其發展核武和使用彈道飛彈技術，但北韓屢次違反這些制裁。

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