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軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

美眾院公布2027國防授權法案 含310億援台內容6月審議

2026/05/27 10:52

美國聯邦眾議院軍事委員會於當地時間26日公布2027財政年度國防授權法案的草案內容，法案中列出將為「台灣安全合作倡議」挹注最高達10億美元（約新台幣310億元）的資金。（路透）美國聯邦眾議院軍事委員會於當地時間26日公布2027財政年度國防授權法案的草案內容，法案中列出將為「台灣安全合作倡議」挹注最高達10億美元（約新台幣310億元）的資金。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦眾議院軍事委員會於當地時間26日公布2027財政年度國防授權法案（NDAA）的草案內容，法案中列出將為「台灣安全合作倡議」挹注最高達10億美元（約新台幣310億元）的資金，力挺台灣強化自我防衛能力。

美國眾議院軍事委員會於美東時間26日公布2027財政年度國防授權法案文本相關內容，委員會也宣布將於6月4日審議這項法案。在參眾兩院均表決通過最終版本後，法案才會正式遞交白宮，交由美國總統簽署生效。

根據最新文件顯示，這次的條文延續了過去幾年的對台軍援力道，相關規範援引自2025財年的法案基礎，授權高達10億美元（約新台幣310億元）的資金用於「台灣安全合作倡議」（Taiwan Security Cooperation Initiative）。

回顧先前在2025財政年度的國防授權法，是美國首度納入該項倡議，當時明文授權美國國防部最高可動支3億美元來執行這項計畫。在2026財政年度的版本中，則編列了10億美元的經費。如今最新公布的法案維持了同等規模，期盼藉此確保台灣擁有足夠的自我防衛能量。

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