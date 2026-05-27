中國遼寧號航艦編隊突破第一島鏈 外媒：在台灣以東海域實彈演練

中國海軍航空母艦遼寧號率編隊於西太平洋海域執行演訓。解放軍近日宣布，遼寧號打擊群已跨越第一島鏈，並在台灣東部外海進行實彈與遠海作戰演練。（圖：中國國防部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國人民解放軍正加速演練將海空兵力投射至遠洋的實戰能力。根據軍事網站《Army Recognition》報導，中國海軍近日罕見高調宣布，航空母艦「遼寧號」打擊群已穿越第一島鏈，進入西太平洋與台灣以東海域進行實彈軍演。這顯示共軍正積極演練遠洋護航與長程打擊，外界關注，共軍是否正藉由此類遠海演訓，強化台灣東部海域的海空作戰能力。

根據日本防衛省統合幕僚監部發布資訊，「遼寧號」26日在日本沖之鳥島西南約880公里處進行艦載機起降訓練。

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中國海軍日前透過官方微信帳號發布聲明，證實這項年度例行訓練。相較於過去主要聚焦在近海的航行與艦載機起降測試，本次演習區域深入台灣以東與日本周邊海域，並特別強調「實彈射擊」與「編隊掩護」等綜合戰鬥準備。

《Army Recognition》研判，共軍選在演習初期便罕見公開行程，意在向美、日、台釋放戰略訊號，展示其航艦編隊已逐漸具備第一島鏈外的遠海作戰能力。

滑跳甲板限制載彈量 戰力仍與美軍核動力航艦存在差距

遼寧號是中國第一艘服役的航空母艦，滿載排水量約6萬噸，可搭載約24架經過改裝的殲-15（J-15）多用途艦載戰鬥機。在驅逐艦編隊的防空火力掩護下，遼寧號能將共軍的海上防禦縱深大幅向外推進。

然而，西方軍事專家也指出，受限於傳統的「滑跳式甲板」（ski-jump）設計，殲-15戰機在起飛時的攜油量與掛彈量均受到嚴格限制。這使得遼寧號在戰機出擊架次、作戰半徑與整體火力投射上，仍無法與配備彈射系統的美國海軍核動力超級航艦抗衡。

根據《Army Recognition》分析，這次遠海實彈演練對解放軍而言具備實質戰術意義。該媒體指出，這類遠洋演訓未來可能被用於強化共軍在台海衝突中的遠海拒止能力。報導進一步研判，若北京將航艦突破第一島鏈的行動逐步常態化，並整合潛艦與陸基長程飛彈，將能擴大其「反介入/區域拒止」（A2/AD）的戰略縱深。這項發展也讓防務專家關注，美軍未來是否將因此調整印太地區的兵力部署與後勤生存策略。

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