AI導引核飛彈直逼南北韓邊境 金正恩下令部署前線核武

北韓公開新型火箭與飛彈試射畫面。官媒稱，金正恩已下令將具AI導引能力的新型戰術核武部署至南北韓邊境前線部隊。（歐新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕北韓近期持續強化前線部隊的戰術核武能力，並逐步擴大短程核武與長程火砲的整合部署。北韓官媒27日宣稱，領導人金正恩親自視察了具備人工智慧（AI）導引技術的核巡弋飛彈與新型戰術核武試射，並明確指示將這些新武器部署於兩韓邊境的前線砲兵部隊。

《美聯社》報導，據北韓中央通信社（KCNA，朝中社）消息，金正恩於26日親自督導了多項武器測試。此次試射的核心包含專為戰場設計的新型戰術核彈頭彈道飛彈，以及導入人工智慧技術的核巡弋飛彈。

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南韓聯合參謀本部先前偵測到北韓朝西部海域，發射多枚短程彈道飛彈等飛行物，但並未立即對北韓宣稱的「AI導引技術」與「新型核彈頭」等具體技術細節發表評論。

金正恩下令將新型核飛彈與高精度火箭砲部署至邊境

報導引述金正恩的說法稱，他對將這批新型巡弋飛彈部署至兩韓邊界前線的長程砲兵部隊感到滿意。除了飛彈，北韓還測試了配備「超高精度」導航系統的240公厘火箭砲。南韓軍事觀察人士認為，將核武與高精度火砲整合至前線部隊，反映平壤正持續強化邊境長程打擊能力。外界關注，這類前線部署是否將進一步提高首爾周邊面臨的戰術核威脅。

《美聯社》指出，北韓這波將核武推向前線的軍事升級，正值美國總統川普表態希望重啟美朝對話之際。報導提到，平壤未回應華府重啟對話提議，更堅持美國必須先放棄要求北韓無核化的前提條件。在封閉對美外交管道的同時，美聯社觀察到北韓正加速將軍事重心轉向俄羅斯，透過提供常規武器與派兵支援俄軍在烏克蘭的戰事。外界關注，北韓與俄羅斯之間的軍事合作是否將進一步深化。

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