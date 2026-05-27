避免廠商說太多軍工合作內容引臆測 中科院擬修採購保密條款補洞

中科院與美國安杜里爾公司合作，以「梭魚-500」空射巡弋飛彈為原型，研改並合作生產台版「低成本自主巡弋飛彈」。照片與新聞涉及廠商無關。（美聯社檔案照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中科院與國內軍工業者力促「國防自主」合作案，但由於部分上市櫃公司在法說會、接受媒體採訪時，有透露雙方合作購案資訊之虞，知情人士表示，中科院正研擬修訂買受、定製契約條款及作業實需，嚴格規範合作廠商不得對第三方揭露足以揭露契約內容的言語、姿態與行為，藉此確保履約保密責任義務，並避免輿情議論。

知情人士表示，近期有部份國防軍工產業廠商，由於公司法說會說明資料，或接受媒體專訪內容，引用雙方合作購案資訊，導致媒體臆測報導，而需要重新對外澄清，因此，中科院已主動研討雙方購案保密責任與義務關係。

該人士說，中科院為強化營業秘密管理與廠商保密責任，研擬修訂買受、定製契約條款及作業實需，合作廠商未經中科院同意，廠商及其委任、雇傭、承攬、訂製等人員或組織，不得對雙方以外之第三人為受訪、聲明、主張、提出、暗示、公示、交付等任何足以揭露契約内容之言語、姿態或行為。

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不過，這個條款包括但不限於採購名稱、品項、採購程序、履約內容、金額、規格、驗收程序、雙方爭議，或者中科院院所提供的一切資訊。如經中科院書面同意提供給第三人者，應與履行契約有必要者為限。

這名人士說，此舉是為了藉由採購合約條文的研修，確保中科院與廠商履約的保密責任與義務，避免因購案資訊不當引用，衍生輿情議論。

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