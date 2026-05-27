又來了！中國海警密集襲擾金門 海巡二十四小時兩度強勢驅離

海巡署金馬澎分署表示，中國海警繼26日發布「開展執法巡查」錯假訊息及侵擾金門海域遭我方反制，再於今天闖入金門海域，遭我海巡強勢驅離。（金門海巡隊提供）

〔記者吳正庭／金門報導〕海巡署金馬澎分署表示，中國海警繼26日發布「開展執法巡查」錯假訊息及侵擾金門海域遭我方反制，今天再闖入金門海域，24小時內連續2度侵擾，仍遭我海巡強勢驅離。

金馬澎分署指出，第12巡防區上午8點多就監偵到編號「14531」、「14606」、「14530」及「14602」4艘中國海警船接近金門料羅南方海域，海巡隨即調度巡防艇前推至限制水域部署應處。

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金馬澎分署表示，大約9點，中國海警船以2組分進模式，分別自料羅及翟山南方闖入我國金門限制水域，海巡艇立即採取「1對1」併航監控，全程蒐證，並以中、英文廣播驅離，採取強勢對應作為嚴正表達我方立場，中國海警船於11點左右全數駛離金門限制水域。

海巡署金馬澎分署表示，中國海警繼26日侵擾金門海域遭我方反制，27日又闖入金門海域，遭我海巡強勢驅離。（金門海巡隊提供）

海巡署金馬澎分署表示，中國海警持續以各種編隊模式侵擾金門海域，事後再透過片面資訊操作，企圖營造其具有金門水域管轄權假象，均遭海巡署即時揭露破除錯假訊息，反制這類認知作戰；另外，面對中國海警密集襲擾作為，海巡署將持續秉持堅定執法立場，全天候維護海域安全秩序，以實際行動守護國家主權及區域和平穩定。

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