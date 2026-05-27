烏軍首度截擊俄軍AI無人機 無GPS下仍可自主辨識攻擊

烏克蘭西部空軍司令部公布的攔截畫面。烏軍防空部隊原以為要迎擊俄軍「柳葉刀」無人機，升空後才首度確認遭遇新型「楔子」（Klin）AI無人機。（圖擷自影片）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭防空部隊日前在南部戰區執行任務時，原以為要攔截的是常規「柳葉刀」（Lancet）自殺無人機，升空後才首度發現遭遇了最新型的俄軍「楔子」（Klin）AI無人機。烏克蘭軍方技術報告指出，這款不依賴GPS與人員操控的新型無人機，可能代表俄軍正測試更高程度的自主作戰能力。

根據烏克蘭國防媒體《Defense Express》報導，烏軍防空飛彈團「卡拉特」（Karat）無人機攔截小組日前接獲情資，指出南部戰區發現敵軍無人機蹤跡。攔截小組指揮官凱文（Kevin）評估其為曾重創該單位的「柳葉刀」無人機，隨即派遣截擊無人機升空迎戰。攔截手波赫雷斯尼克（Pokhresnyk）在成功接近並摧毀該目標後，透過回收的殘骸影像與技術數據分析，證實擊落的是名為「楔子」（Klin）的最新型俄軍無人機。

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烏克蘭軍方技術報告指出，這款最新亮相的「楔子」無人機，其核心突破在於搭載了基於人工智慧的自主定位與辨識模組。與過去必須由地面操作員透過遙控器或衛星導航修正航向的舊型機種不同，該型機能在無GPS訊號或電戰干擾的惡劣環境中，自主辨識地表目標並實施撞擊。

《Defense Express》形容，這類可長時間在空域巡邏待機的AI無人機，作戰模式接近「空中地雷陣」。報導引述技術資料指出，該無人機作戰半徑預估可達120公里，可攜帶重約5公斤的溫壓或高爆彈頭。

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雖然烏軍防空小組在此次遭遇戰中，成功首度擊落這款新型AI無人機，但烏克蘭軍事觀察人士警告，這類自主辨識攻擊載具的出現，將對烏軍原有的電戰干擾防禦戰術帶來考驗。由於該型機在無訊號與GPS斷聯的狀態下仍能自主作戰，傳統的「GPS欺騙」與「訊號防護」等電子戰手段，其防禦效果將會衰退。

烏克蘭軍事觀察人士指出，這類不依賴GPS的新型無人機，可能降低部分電子干擾戰術的效果。目前俄羅斯國防部尚未對烏方公佈的攔截影片與新型無人機規格做出官方回應。

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