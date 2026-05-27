結合AR、VR、MR 虛擬實境作戰訓練 全球動力科技展示應用潛力

50機槍模擬器配合載具模擬平台，就可模擬出載具移動射擊時的晃動感，有助學員先行熟悉，並免去車輛油耗、實彈成本。（記者吳哲宇攝）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕在全球軍備競賽擴張背景下，實體訓練空間卻有限，為有效舒緩，各國發展模擬器訓練增加訓練量能。《自由時報》軍武頻道前往亞洲唯一軍警消AI XR模擬訓練系統廠商全球動力科技，參訪「XR協同作戰整合模擬平台」，展現XR虛擬實境技術於現代化訓練中的應用潛力。

什麼是XR?就是將虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）及與混合實境（MR）結合、整合的延展實境（XR）技術，全球動力科技表示，透過建立一套兼具沉浸感、互動性與可擴充性的模擬訓練平台，不僅能有效降低實體耗材與訓練風險，也能讓更多複雜的協同作戰流程，在可控、安全且可重複的環境中持續演練。

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全球動力科技本次展示包括USV無人船操作模擬系統、SUT小部隊模擬系統、標槍飛彈模擬器、50機槍模擬器及C2指揮整合平台等系統。

USV無人船操作模擬系統部分，可模擬VR目視離靠港、編隊航行以及遠程海上偵蒐任務，並整合地面控制站（GCS）與光學酬載操作流程。相較於實體無人船訓練可能產生的設備損耗與高昂維修成本，虛擬環境能提供低風險且可重複演練的操作空間，使操作員能熟悉海上操控邏輯與協同流程。

USV無人船操作模擬系統，相較於實體無人船訓練可能產生的設備損耗與高昂維修成本，虛擬環境能提供低風險且可重複演練的操作空間。（記者吳哲宇攝）

SUT小部隊模擬系統部分，涵蓋基礎射擊、CQB限制空間戰鬥、攻堅與防守等情境，同時導入UAV無人機情資回傳與協同操作概念。透過VR情境演練，學員可在高擬真環境中培養隊形協調、空地協同以及即時判斷能力。

兵棋圖台（C2指揮整合平台）則建立跨載具、跨場域的資訊整合能力。作為整套系統的核心平台，兵棋圖台整合陸、海、空等多維資訊，可進行即時戰術推演、動態航線規劃與協同任務管理；平台同時支援異地協同與數位沙盤功能，使基層訓練與高階指揮決策得以同步整合，建立完整的一體化模擬訓練架構。

兵棋圖台將多項圖資整合，可建立戰場圖像，讓指揮官更直觀了解戰場規劃。圖為全動科以此系統解說台灣之盾概念。（記者吳哲宇攝）

另外，標槍飛彈模擬器完整模擬發射流程，支援直攻模式、攻頂模式以及夜視環境切換，讓學員可在虛擬環境中反覆熟悉操作步驟。由於實彈演練成本高昂且機會有限，VR模擬能提供大量重複訓練機會，協助學員建立穩定操作習慣與流程熟悉度，進一步降低實際操作時的壓力與失誤風險。

公司幹部指出，模擬器訓練最重要的是能夠訓練學員對於程序掌握的熟練度，模擬器的參數當然也需要準確，但重要性反而是其次。例如刺針防空飛彈的電池冷卻裝置（BCU）只能供電45秒，官兵需要在戰場環境壓力下於45秒內完成火力協調、開機、瞄準及發射等程序。

圖為全球動力科技開發的標槍模擬系統，公司並同步研發刺針模擬系統等發射器模擬系統。（記者吳哲宇攝）

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