共軍最新054B護衛艦首次編入航艦群 現蹤台灣東部外海

日本防衛省統合幕僚監部公布的監測畫面顯示，中國海軍航空母艦「遼寧號」（上）與054B型護衛艦「漯河號」（下）近日一同現蹤西太平洋海域，並首度編入航艦打擊群執行遠海演訓。（圖取自日本防衛省統合幕僚監部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國海軍最新成軍的054B型護衛艦，近日首度被確認編入遼寧號航艦打擊群，並進入第一島鏈外側海域活動。

根據美國防務媒體《Naval News》引述日本防衛省統合幕僚監部（JSO）26日公布的監視報告，日本海上自衛隊在西太平洋觀測到以航空母艦「遼寧號」為首的五艦編隊。其中，最新服役的054B型護衛艦「漯河號」也首度現蹤台灣東部外海。

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日本防衛省指出，該編隊25日在日本沖之鳥島西南方約880公里海域活動，海上自衛隊隨即派遣驅逐艦「朝日號」（JS Asahi）進行跟監與情報蒐集。除遼寧號與漯河號外，編隊還包括多艘飛彈驅逐艦，以及大型快速戰鬥支援艦「呼倫湖號」。

日本自衛隊紀錄顯示，漯河號與呼倫湖號於5月19日穿越沖繩與宮古島之間的宮古海峽，朝東南方向前進西太平洋。

成軍不足五個月即加入編隊 顯示整合速度正在加快

這次部署是054B型護衛艦首度跨越第一島鏈外海，其快速編入航艦群的節奏，也受到美日防務觀察人士關注。作為054A型護衛艦的放大改良版，首艘054B型漯河號於2025年1月才正式服役，至今僅約5個月。

美國印太司令部與日本自衛隊觀測認為，054B型艦從服役到編入航艦戰鬥群的整合時間明顯縮短。防務專家指出，054B型艦主要負責遠海反潛、護航與編隊防禦任務。

隨同編隊行動的還包括大型快速戰鬥支援艦「呼倫湖號」。日本防衛省指出，遼寧號打擊群近期在西太平洋進行多次艦載戰鬥機與直升機起降演練。

《Naval News》分析指出，呼倫湖號可提供遠海長航所需的大型燃料與彈藥補給。日本自衛隊與美軍印太司令部目前正持續關注，共軍新型水面艦艇編入遠洋編隊的整合速度是否進一步加快。

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