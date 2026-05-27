「精準火箭＋戰術飛彈」混編打造北韓版海馬士 首爾防空面臨考驗

北韓26日進行飛彈及火箭彈發射系統的試射。圖為戰術飛彈。（法新社）

〔記者羅添斌／台北報導〕北韓日前成功試射最新型武器系統，引發全球軍事界高度關注。這套被外媒統稱為「北韓版海馬士」的多元火力體系，不僅全面換裝了具備精準導引能力的 240 毫米可控火箭砲，更首度證實該發射載臺具備相容「戰術彈道飛彈」與「戰術巡弋飛彈」的模組化能力。

這種類似美軍 M142「海馬士」（HIMARS）可同時發射火箭與陸軍戰術飛彈（ATACMS）的混編設計，代表北韓前線砲兵部隊已轉型為集「大範圍飽和壓制」與「遠程不對稱精準斬首」於一身的戰略威脅。

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北韓領導人金正恩視察輕型多用途飛彈發射系統和多管戰術巡航飛彈武器系統的測試。（法新社）

師承美軍海馬士邏輯！火箭、戰術飛彈「一車多用」

根據朝中社報導，北韓領導人金正恩視察的最新驗收試射中，除了 240 毫米可控多管火箭外，也包含了新型輕型多用途飛彈發射系統。軍事專家分析，這套新系統被冠上「北韓版海馬士」最具威脅的特點，在於其不只是一門火箭砲，而是一個通用發射載臺：

．火箭與飛彈混編發射：比照美軍海馬士能同時相容 6 枚 GMLRS 衛星導引火箭、或換裝單枚陸軍戰術飛彈（ATACMS）的模組化吊艙設計，北韓這套高機動輪型發射車同樣具備共架發射能力，平時可用導引火箭進行大面積覆蓋，戰時則能立即更換裝箱，直接發射短程戰術彈道飛彈。

．戰術巡弋飛彈合流（AI 導引技術）：本次試射同步實裝了搭載 AI 自主導航系統的戰術巡弋飛彈與飛彈特種任務戰術彈頭。這意味著同一個砲兵陣地，能同時施放走彈道曲線的精準火箭，以及貼地低空飛行、具備躲避雷達與反飛彈防禦系統的核常兼備戰術飛彈，形成極難攔截的多維度復合火網。

．數位化快打快撤：全系統整合自動射擊綜合指揮體系，從接收目標座標到飛彈/火箭發射僅需數十秒，全面貫徹海馬士核心的「打了就跑」（Shoot-and-Scoot）戰術，大幅降低過往北韓火砲容易遭到美韓「反砲兵雷達」鎖定反擊的生存死穴。

飛彈與火箭飽和突防 恐將南韓防空成本「消耗至斷裂」

北韓將這套「通用發射載臺」全面部署至兩韓非軍事區（DMZ）前線部隊，其帶來的威脅本質已發生結構性改變。當北韓發射成本低廉的 240 毫米精準火箭彈時，美韓聯軍必須使用價格高昂的「愛國者飛彈」或南韓自研攔截系統進行防禦；而與此同時，北韓還能夾雜射程更遠、威力更大、甚至可搭載集束彈頭或戰術核武的短程戰術飛彈實施不對稱突防。

這種「飛彈＋火箭」的混編飽和攻擊，將會讓南韓的防空攔截網在短時間內因「目標過多、彈藥成本過高」而陷入癱瘓。北韓成功掌握此類美式不對稱火砲哲學，勢必對台海及東北亞安全局勢投下全新的不確定炸彈。

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