職棒球員馬傑森擲手榴彈照曝光 演員王燦服役由弱雞變強化

樂天桃猿隊游擊手馬傑森表示，他在去年暫時脫下球衣、換上迷彩服入伍服役，這段日子對他來說是一場極其特別的移地訓練。在服役的時間，扛起過戰車砲、投擲手榴彈。（圖：取自中華民國陸軍臉書專頁）

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍司令部本月29日在司令部舉行80週年部慶典禮及營區開放活動，陸軍先前向陸軍退伍官兵發出迷彩召集令，多位政治人物丶藝人及職業運動選手紛紛響應，貼出自己當年服役時的珍貴照片及心路歷程。

目前在樂天桃猿隊擔游擊手丶打擊火力也火燙的馬傑森表示，他在去年暫時脫下球衣、換上迷彩服入伍服役，這段日子對他來說是一場極其特別的移地訓練。在服役的時間，扛起過戰車砲、投擲手榴彈，和同梯及學長們並肩作戰。

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他指出，這段磨練不僅是體能的挑戰，更讓他在心理素質上有了提升，也讓他在今年球季，揮出職棒生涯的第一支全壘打！今年是陸軍司令部80週年部慶，感謝這段軍旅給他的洗禮，會帶著滿滿的戰鬥力，繼續在球場上努力。 擔任演員丶歌手的王燦說，新兵訓練的日子是鍛練體魄最艱辛的時刻，卻把一個弱雞的他硬生生的強化了精神體能和意志力！（圖：取自中華民國陸軍臉書專頁） 擔任演員丶歌手的王燦說，新兵訓練的日子是鍛練體魄最艱辛的時刻，卻把一個弱雞的他硬生生的強化了精神體能和意志力！直到成為下士班長，在帶兵過程中也學會「領導」、「服眾」的個中道理！ 王燦指出，兩年的軍旅生涯絕對不是在浪費時間，所有的磨練除了把自己從一個懵懵懂懂的小伙子蛻變成一個有擔當的人，更讓他意識到要如何去愛我的家人！

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