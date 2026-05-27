擺脫美製海馬士出口限制 法國測試自製「閃電」長程火箭系統

法國防務大廠泰雷茲（Thales）測試中的「X-Fire」長程火箭發射系統。法國近期加速推動自主長程打擊能力，盼降低對美製「海馬士」（HIMARS）系統與美國出口審查機制的依賴。（圖取自Thales官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕隨著歐洲對美國軍援與武器出口限制的疑慮升高，多國正加速建立自主長程打擊能力。根據軍事網站《Army Recognition》報導，法國防務大廠「泰雷茲」（Thales）26日宣布，已成功完成新型「閃電」（Foudre）長程多管火箭系統的首次實彈射擊。此一進展顯示，法國正加速推動長程精密火力的「國產化」，以擺脫對美國「海馬士」（HIMARS）多管火箭系統的長期依賴。

美製海馬士多管火箭系統在烏克蘭戰場展現了優異的長程打擊精度，大幅重創了俄軍的前線補給與指揮部。這項優勢也讓歐洲防務界意識到，長期依賴美國軍售與出口審查，可能在關鍵衝突時刻面臨彈藥斷供或軟體升級受阻的風險。報導指出，美製海馬士系統受到嚴格的「國際武器貿易條例」（ITAR）限制，若歐洲國家想重新出口或調整使用方式，往往需要美方同意。

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此次實彈射擊由泰雷茲公司與「亞利安集團」（ArianeGroup）協同執行，成功測試了新型「X-Firer」多管火箭發射系統的穩定性與數位射控。該系統強調能在發射飛彈後於數分鐘內迅速轉移陣地，降低遭敵方反擊的風險。這項不對稱戰術設計，預估能讓該系統在未來高強度的西歐或中東潛在戰場中，保有較高的戰場存活率。

國產閃電火箭射程突破百公里但實戰成效仍待時間檢驗

開發團隊指出，這款國產「閃電」火箭系統的射程規劃為150公里以上，並預留了未來整合歐洲製精密飛彈與巡弋飛彈的彈性架構，以求達到完全的自主性。不過，西方防務觀察人士也強調，這款新型發射車目前仍處於實驗室與初期實彈測試階段，距離真正量產與實戰驗證仍需要數年時間。

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