美將建軍版星鏈 SpaceX獲太空軍700億巨單

圖為星鏈衛星部署畫面。（圖取自SpaceX）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美軍仰賴星鏈在伊朗取得顯著戰果，並持續打造屬於自己的「軍事版星鏈」。美國太空軍太空系統司令部（SSC）26日宣布，向SpaceX授予總額22.9億美元（約新台幣719.4億元）合約，建立新一代「太空資料網路」（SDN）核心衛星系統，未來將成為美軍全球感測器、武器平台與指揮系統間的低軌通訊骨幹。

軍聞網站「Air & Space Forces 」報導，SDN原先由美國太空軍與國家偵察局（NRO）共同推動，代號「MILNET」，如今正式轉型為太空軍新一代全球軍事資料傳輸架構。

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報導指出，SDN核心概念，在於建立類似商業「星鏈」（Starlink）的低軌衛星網路，但專門供軍事用途使用，負責連結全球感測器、無人機、戰機、飛彈與指揮系統，形成真正的「感測器到射手」（sensor-to-shooter）資料鏈。

另外，SpaceX此次極可能使用軍用化「Starshield」衛星系統作為基礎。Starshield被視為「星鏈軍規版」，具備更高加密、抗干擾與軍事任務能力。

太空軍表示，SDN Backbone將提供高韌性、高容量與低延遲通訊能力，用於全球戰術與寬頻軍事通訊。SpaceX需於2027年底前完成初始作戰原型開發，但尚未清楚是否包含已採購的衛星。根據美軍預算文件，太空軍預計2026年採購13枚SDN衛星，2027年再採購21枚。

值得注意的是，SDN不只是單純軍事網路，而是美軍「聯合作戰全域指揮控制」（JADC2）架構的重要基礎。未來戰場中，各軍種感測器與武器系統將透過低軌衛星即時交換資料，使飛彈、戰機、無人機與艦艇能更快速完成目標共享與打擊。

報導指出，俄烏戰爭已證明低軌衛星網路對現代戰爭的重要性。烏軍大量依賴星鏈維持通訊與無人機作戰能力，也讓美軍更加重視建立專屬軍事低軌衛星網路。

另外，美軍此次也特別強調「快速原型化」與商業化採購模式，希望利用SpaceX等民間企業的快速部署能力，加速太空軍戰場網路建設。

不過，太空軍同時表示，未來仍希望引進第二家承包商，以避免過度依賴單一企業，並擴大美國太空工業基礎。

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