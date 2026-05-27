美無人機優勢計畫第一階段出爐馬上進第二段 三家廠商再比賽競爭

圖為美軍尼祿弓箭手無人機。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕五角大廈「無人機優勢計畫」（Drone Dominance Program）近日公布第二階段資格賽名單，入選廠商包括Mountain Horse Solutions、AG3 Labs與Draganfly，將以不同FPV攻擊無人機競爭長程打擊與城市近戰兩類任務。

軍聞網站「The Defence Blog」報導，第二階段資格賽將於2026年6月在密西根州格雷林營舉行。其中，「任務A」要求無人機具備5至20公里超視距打擊能力，可攻擊後方補給線、車隊與指揮節點；「任務B」則聚焦2公里內的建築物、壕溝與地下通道等近距離城市作戰環境。

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另外，美軍此次特別強調抗電戰干擾能力。所有參賽無人機都必須具備全天候、低光源與抗GPS干擾能力，並能在遭電子壓制時持續執行任務。

報導指出，俄烏戰場已證明，若無人機在遭干擾後立即失控墜毀，便無法在高強度戰場生存。因此，美軍目前極度重視自主導航與AI飛控能力，使無人機即使失去操控訊號，仍能持續飛向目標。

值得注意的是，美軍此次也試圖打破傳統軍工體系。美國國防部官員坦言，過去軍用無人機市場長期由少數大型承包商壟斷，如今希望開放更多新創與商業公司參與，以加速技術迭代與降低成本。

另外，「可消耗性」（attritable）已成為此次計畫核心概念。相較單價數千萬美元的MQ-9「死神」無人機，新型FPV無人機成本可能僅數百至數千美元，可大量生產並在高風險環境中持續消耗。

報導分析，美軍正逐漸由過去依賴少量高價大型平台，轉向「大量低成本無人系統」作戰模式。未來戰場上，數量、快速量產與軟體更新速度，可能比單一平台性能更加重要。

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