美擬大幅削減北約戰略轟炸機、戰艦 歐洲加速擴軍

美軍B-1B「槍騎兵」（Lancer）戰略轟炸機飛抵英國費爾福德空軍基地（RAF Fairford）。根據德國《明鏡週刊》披露，美方計畫削減未來提供給北約的戰略轟炸機與海軍兵力。（圖：美國空軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國政府擬大幅削減在危機時期提供給北約（NATO）盟友的軍事支援，包含戰略轟炸機、戰鬥機、空中加油機與戰艦。德國《明鏡週刊》（Spiegel）披露，美方計畫將戰略轟炸機數量削減一半（50%）。

《路透》引述3名消息人士證實，美國政府確實計畫縮減未來提供給北約的兵力規模。美國國防部特使韋萊茲格林（Alexander Velez-Green）已在布魯塞爾的北約總部召開閉門會議，向各國代表通報這項新政策。

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根據《明鏡週刊》披露的詳細數據，美方計畫將提供給北約的戰鬥機數量減少3分之1（33%），未來也不再提供任何潛艦；美國海軍可供北約調度的驅逐艦數量同樣將減少。隨著美方武裝與偵察無人機供應縮減，歐洲盟友未來需自行提供部分偵察無人機能力。美方預計在6月初的兵力整建會議上，向盟國公布更具體的細節。

美國總統川普近來多次公開批評北約盟友在國防預算上的投入不足，並稱要撤走部分駐德美軍。在美伊爆發衝突、中東戰火升級後，川普更批評歐洲盟友未配合美方在荷姆茲海峽的聯合護航，甚至公開質疑華府是否仍須履行北約的集體防衛義務。

北約代表團承認過度依賴美軍 支持調整兵力規劃

面對美方的表態，德國國防部目前尚未對《路透》的置評請求做出正面回應。北約發言人則向《明鏡週刊》表示，北約過去在兵力規劃上確實過度依賴美國。隨著歐洲多國與加拿大近年增加國防預算，聯盟內部已開始重新檢討軍事責任分配。

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