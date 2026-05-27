遼寧號現身西太平洋054B護衛艦首度隨行 中媒稱日方監控慢半拍

日本防衛省統合幕僚監部於2024年9月18日發布的照片顯示，中國航空母艦遼寧號正航行於日本南部沖繩地區附近海域。（法新社檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國解放軍遼寧號航空母艦編隊近期在西太平洋展開實戰化演訓，據香港《南華早報》27日報導，最新型054B型飛彈護衛艦「漯河號」首度隨行，顯示解放軍航母編隊戰力升級。中國媒體「觀察者網」宣稱，日本防衛省此次對遼寧號編隊的動態掌握慢了整整一週，引發外界對其監控能力的質疑。

日本防衛省統合幕僚監部在5月26日晚間發布通報，確認遼寧號航空母艦編隊於25日中午出現在沖之鳥礁西南方約880公里處的海域。編隊陣容包括遼寧號、055型萬噸級驅逐艦「無錫號」、052D型驅逐艦「開封號」、054B型護衛艦「漯河號」，以及901型綜合補給艦「呼倫湖號」。

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《南華早報》指出，這是解放軍最新銳的054B型護衛艦入列後，首次隨航艦編隊穿越第一島鏈進入西太平洋。054B型滿載排水量達6000噸，採用全電力推進系統以降低水下噪音，並搭載更先進的反潛裝備，意在補強過去航艦編隊不足的反潛戰力。此外，遼寧號在26日被觀測到艦載戰鬥機與直升機起降。

駐紮在青島的遼寧號於4月20日進入南海，以監控當天開始的由美國、菲律賓及其他盟國舉行的「肩並肩」軍演。演習於5月8日結束，遼寧號至少在菲律賓以西海洋停留數日。之後解放軍海軍於5月19日罕見提前公布遼寧號演訓計畫，宣布該航艦將在西太平洋進行進行「遠海戰術飛行、實彈射擊、支援掩護、綜合救援」等科目訓練，旨在檢驗部隊實戰化訓練水準，但並未具體說明它將選擇哪條路線穿越第一島鏈。

「觀察者網」宣稱，與以往解放軍艦艇一出動，日本海自就緊盯拍照不同，此次遼寧號編隊早在5月19日就已前出西太平洋，但日本防衛省直到一週後的26日才發布確認通報。歐洲「哨兵2號」商業衛星影像更顯示，遼寧號早在5月20日就已抵達菲律賓呂宋島以東的深海海域。

日本海上自衛隊為了追蹤遼寧號，緊急調度母港位於佐世保的「朝日號」護衛艦監控，但直到25日才抵達任務海域。分析認為，遼寧號編隊此次選擇了迂迴隱蔽的航線，避開了美日重點監控的宮古海峽等傳統水道，成功利用第一島鏈的感知網路漏洞，進行遠海機動隱蔽。

在遼寧號編隊活動的同時，解放軍一艘075型兩棲攻擊艦「安徽號」也與一艘054A型護衛艦，於22日通過沖繩本島與宮古島之間海域進入太平洋。075型兩棲攻擊艦配備全通式飛行甲板，排水量達4萬噸。

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