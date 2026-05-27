加拿大採購瑞典「全球眼」預警機 強化北極防衛、降低對美依賴

在2021年杜拜航空展上飛行的阿拉伯聯合大公國空軍的「全球眼」空中預警機。（法新社檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕加拿大總理卡尼27日在渥太華舉行的年度國防安全展（CANSEC）上宣布，加拿大已正式與瑞典Saab集團展開談判，計畫採購「全球眼」（GlobalEye）空中預警機。此舉被視為加拿大試圖減少對美國國防工業依賴、並強化北極地區戰略自主性的關鍵一步。

卡尼在演講中強調，全球眼配備一系列先進感測器與任務系統，將成為加拿大軍隊偵測並威懾北極威脅的關鍵資源，可建立加拿大的戰略自主性，同時更創造本國就業機會，鞏固加拿大作為全球領導者的地位。

請繼續往下閱讀...

這款預警機系統是以龐巴迪（Bombardier）「環球6500」（Global 6500）商務噴射機為平台，搭載Saab研發的雷達與感測器，且機身是由龐巴迪位於多倫多的工廠製造，具備加拿大本土背景。

加拿大空軍原計畫採購多達6架預警機，用於本土及海外行動。隨著北極地區的地緣政治緊張局勢升溫，獲取具備長程監控能力的資產已變得更加迫切。「全球眼」能夠追蹤陸地、海上或空中的物體，探測距離最遠可達650公里。

Saab集團此次積極向加拿大推銷「全球眼」，並結合「獅鷲-E」（Gripen E）戰機方案，承諾提供技術轉移，讓兩款機型皆可在加拿大境內進行本土化生產與維修。

加拿大原已簽署採購88架F-35戰機的合約，但在美國去年對加拿大關鍵進口產品課徵關稅後，卡尼要求軍方重新評估。目前，加拿大政府對於是否繼續全數採購F-35戰機，或轉而引進部分「獅鷲」戰機組成混合機隊，已審查超過1年。卡尼在演講中並未透露是否會削減F-35戰機的訂單，轉而採購瑞典戰機。

「全球眼」在此次競標中，主要競爭對手為美國波音公司製造的E-7預警機以及L3Harris的Aeris X。不過，波音E-7近期面臨交付延遲與成本超支的問題。與此同時，「全球眼」在國際市場上表現亮眼，不僅瑞典、阿拉伯聯合大公國已採購，法國也簽署購買意向書，北約亦將其視為替換老舊E-3預警機隊的有力競爭者。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法